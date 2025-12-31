Архипелаг застраивают без контроля и сваливают мусор прямо на пляжи.

У побережья тропической Гвинеи-Бисау море медленно поглощает архипелаг Биджаго, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь обитают морские черепахи, гиппопотамы, акулы, ламантины и почти 850 тысяч перелетных птиц. На архипелаге есть несколько культовых объектов, а местные жители занимаются традиционным рыболовством. Около 25 тысяч человек зависят от этого промысла.

Биджаго состоит из 88 островов общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. На двадцати из них постоянно живут люди.

«Каждый год мы теряем до двух метров пляжа», – отметил Антонио Онория Жоао, помощник по административным вопросам в Институте биоразнообразия и охраняемых морских территорий Гвинеи-Бисау (IBAP).

Жоао говорил об острове Бубаке. Этот остров – один из самых населенных в архипелаге. Здесь живет почти 5 тысяч человек.

«Пятьдесят лет назад пляж был очень широким, – рассказал он, проходя вдоль узкой полоски оставшегося берега. – Сегодня вода захватила все, и она продолжает наступать».

Адриано Карлос Суарес управляет приморским туристическим лагерем с 2020 года. Чтобы защитить территорию от натиска волн, он соорудил высокий 10-метровый барьер из покрышек. Но часть здания всё равно пострадала. Гигантское дерево кебрачо, которое служит дамбой, скоро может упасть.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) давно предупреждает: глобальное потепление поднимает уровень Мирового океана, угрожает жителям прибрежных районов, усиливает риск утраты биоразнообразия и вымирания некоторых видов.

Правительственный доклад «Стратегический план Гвинеи-Бисау на 2025 год» также содержит тревожные сведения: береговая линия отступает на расстояние до 7 метров в год. Это приводит к гибели мангровых зарослей, подвергая опасности как людей, так и животных.

По словам Жоао, и человеческий фактор тоже играет здесь свою роль: острова застраивают без контроля и сваливают мусор прямо на пляжи. Это разрушает естественную защиту – корни мангров и песчаные барьеры, которые поглощают силу волн. Без них берег размывается куда быстрее.

IBAP выявляет проблемные зоны, сажает деревья и проводит разъяснительную работу с жителями. Но угроза не уходит. Представитель НПО, пожелавший остаться анонимным, сетует на нехватку помощи. «Мы получаем поддержку от некоторых международных организаций, но этого мало», – сказал он.

Он призвал правительство вложить больше средств в острова, чтобы у них был шанс на выживание.