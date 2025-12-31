Власти ФРГ впервые заметили в Балтийском море судно Tavian с российской нефтью. Это так называемый танкер-"зомби", у которого незаконно изменен идентификационный номер. Его относят к "теневому флоту" РФ, пишет DW.

Мимо балтийского побережья Германии впервые прошел российский нефтетанкер-"зомби". Так в морской отрасли называют старые суда, у которых незаконно изменили уникальный идентификационный номер от Международной морской организации (ИМО). Эту информацию подтвердили DW в немецкой государственной Службе безопасности судоходства (Dienststelle Schiffssicherheit) во вторник, 30 декабря.

РФ использует один из старейших в мире танкеров

Там сообщили, что подозрение вызвал нефтетанкер Tavian с ИМО-номером 1095337, который прошел через Балтийское море в начале декабря с грузом российской нефти. "Мы разделяем подозрение, что судно Tavian незаконно использует ИМО-номер", - заявили в службе в ответ на запрос DW.

В ведомстве отметили, что это первый случай появления танкера-"зомби" у берегов Германии. Служба считает, что Tavian - это танкер Tia, которому первоначально был присвоен ИМО-номер 9147447. В сегменте крупных нефтяных судов это, "безусловно, один из старейших в мире танкеров, остающихся в эксплуатации", добавили в службе.

Российский танкер-"зомби" в составе "теневого флота"

Впервые об этом судне написал британский морской журнал Lloyd's List 18 ноября. В статье говорилось о нескольких танкерах-"зомби" в Мировом океане. Одним из них эксперты назвали танкер Tia (ИМО-номер 9147447), попавший под санкции США в августе 2024 года.

"Его нынешний идентификатор основан на полностью сфабрикованном ИМО-номере. Поддельный номер 1095337 не существует в базе данных ИМО", - говорилось в статье. Эксперты Lloyd's List признали судно частью "теневого флота".

По данным журнала, в мае 2025 года судно вышло из китайского порта Чжоушань под названием Arcusat и флагом Гайаны. Оно двигалось на запад и вскоре отключило транспондер. В июле оно вновь появилось в Оманском заливе, но уже под флагом Камеруна и названием Tavian. 15 октября оно зашло в российский порт Приморск.

Почему Германия не остановила танкер-"зомби"?

В немецкой Службе безопасности судоходства объяснили DW, что танкер Tavian, он же Tia, прошел мимо берегов Германии в международных водах, поэтому власти ФРГ не имели права его останавливать.

Однако 10 декабря к танкеру все же подходили суда федеральной полиции ФРГ и немецкого государственного Штаба аварийного реагирования (Havariekommando), написала 27 декабря северогерманская газета Kieler Nachrichten. По ее данным, капитан Tavian тогда связался по рации с немецкими представителями и передал им информацию о страховке судна.

Судно построили для немецкой фирмы

Как пишет Kieler Nachrichten, танкеру 27 лет, он в крайне плохом состоянии. В Приморске на его борт погрузили около 100 000 тонн российской нефти. Судно построили в 1998 году на верфи в Южной Корее для немецкой судоходной компании Reederei Nord. Тогда танкер назывался Nordmark. С тех пор он 12 раз менял название. Kieler Nachrichten считает, что его ИМО-номер подделали во время стоянки в китайском Чжоушане.

Доподлинно доказать обман можно только проверив двигатель судна от немецкой фирмы MAN, пишет газета. На всех его деталях есть серийный номер. Но такую проверку можно провести, только если танкер зайдет в порт Германии или другой страны ЕС. Если мошенничество подтвердят, судно могут конфисковать. Поэтому Tavian избегает захода в западные порты.

По данным онлайн-порталов VesselFinder и MarineTraffic, судно несколько последних дней стояло на якоре в Эгейском море, а 30 декабря тронулось в сторону Сенегала. Оба сервиса, опирающиеся на открытые данные, путаются в названии танкера: в их базах он назван то Arcusat, то Tavian.

DW