ЦРУ и АНБ пришли к выводу, что Украина не пыталась атаковать дронами резиденцию президента России в Новгородской области. Об этом директор ЦРУ уже уведомил Дональда Трампа, пишет DW.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности США пришли к выводу, что Украина не пыталась атаковать резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в среду, 31 декабря, со ссылкой на источники американские газета The Wall Street Journal (WSJ) и телеканал CNN. Украина пыталась атаковать военную цель, которая, как и резиденция Путина, расположена в Новгородской области, но "не вблизи нее", пишет WSJ со ссылкой на американского чиновника, знакомого с разведданными.

По данным CNN, 31 декабря директор ЦРУ Джон Рэтклифф уведомил президента США Дональда Трампа об этих выводах. В тот же день Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social ссылку на редакционную статью издания New York Post, в которой информацию об атаке на резиденцию Путина, распространяемую российскими властями, связывают с тем, что "именно Россия препятствует достижению мира".

Российские власти заявили об атаке 29 декабря

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря заявил, что Украина пыталась атаковать резиденцию Путина в Новгородской области - "Долгие Бороды" на озере Валдай - 91 дроном. Лавров также сообщил, что из-за этого "переговорная позиция РФ будет пересмотрена", но Москва не намерена выходить из переговорного процесса с США.

Сам Трамп тоже рассказал, что Путин в ходе телефонного разговора оповестил его о том, что резиденция "Долгие Бороды" была якобы атакована. Президент США сказал, что "был очень зол", когда услышал об этом, но допустил, что атаки могло и не быть.

Министерство обороны РФ 31 декабря показало обломки дронов, якобы сбитых при подлете к путинской резиденции. Достоверного подтверждения информации об атаке ВСУ из независимых источников до сих пор не поступало. Президент Украины Владимир Зеленский обвинения в попытке атаки ВСУ на резиденцию отверг.

DW