Baltijas balss logotype
ЦРУ не нашло доказательств атаки ВСУ на резиденцию Путина 2 970

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: ЦРУ не нашло доказательств атаки ВСУ на резиденцию Путина
ФОТО: пресс-фото

ЦРУ и АНБ пришли к выводу, что Украина не пыталась атаковать дронами резиденцию президента России в Новгородской области. Об этом директор ЦРУ уже уведомил Дональда Трампа, пишет DW.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности США пришли к выводу, что Украина не пыталась атаковать резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в среду, 31 декабря, со ссылкой на источники американские газета The Wall Street Journal (WSJ) и телеканал CNN. Украина пыталась атаковать военную цель, которая, как и резиденция Путина, расположена в Новгородской области, но "не вблизи нее", пишет WSJ со ссылкой на американского чиновника, знакомого с разведданными.

По данным CNN, 31 декабря директор ЦРУ Джон Рэтклифф уведомил президента США Дональда Трампа об этих выводах. В тот же день Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social ссылку на редакционную статью издания New York Post, в которой информацию об атаке на резиденцию Путина, распространяемую российскими властями, связывают с тем, что "именно Россия препятствует достижению мира".

Российские власти заявили об атаке 29 декабря

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря заявил, что Украина пыталась атаковать резиденцию Путина в Новгородской области - "Долгие Бороды" на озере Валдай - 91 дроном. Лавров также сообщил, что из-за этого "переговорная позиция РФ будет пересмотрена", но Москва не намерена выходить из переговорного процесса с США.

Сам Трамп тоже рассказал, что Путин в ходе телефонного разговора оповестил его о том, что резиденция "Долгие Бороды" была якобы атакована. Президент США сказал, что "был очень зол", когда услышал об этом, но допустил, что атаки могло и не быть.

Министерство обороны РФ 31 декабря показало обломки дронов, якобы сбитых при подлете к путинской резиденции. Достоверного подтверждения информации об атаке ВСУ из независимых источников до сих пор не поступало. Президент Украины Владимир Зеленский обвинения в попытке атаки ВСУ на резиденцию отверг.

DW

Оставить комментарий

(2)
  • 010725
    010725
    1-го января

    ЦРУ, предоставившее данные для атаки, не нашло доказательств атаки.

    28
    2
  • A
    Aleks
    1-го января

    А Песков уже дрон нашел украинский и актера подготовил... Лавров заявил о таком ответе,что Украина вздрогнет и все цели уже определены... Куча пропагандистов готовили россиян,что ответят так,что мало не покажется.... А оказалась. атака под ложным флагом... Кто то красиво подставил Путина или снова,(опять)партнёры обманули? Обещали же,что ЦРУ и АНБ найдут там точно украинский след,а оказалось ,что в этом случае друзья Путина из израильского лобби в США или переоценили свои возможности или кинули Вову по каким то причинам. Первый раз что ли?Утрется и дальше будет грабить росси́ян и Россию с друганами олигархами.

    3
    28

