Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Маск сломал компьютер налоговой службы США 0 381

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маск сломал компьютер налоговой службы США
ФОТО: Global Look Press

Маск заплатил так много налогов, что компьютер налоговой службы США сломался.

Предприниматель, основатель Tesla и Space X Илон Маск рассказал, что заплатил в казну так много налогов, что компьютер налоговой службы США не выдержал и сломался. Историей он поделился в соцсети X.

«Как-то раз я заплатил так много налогов, что это сломало компьютер налоговой службы (правда). Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать», — сообщил он.

Ранее Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов. Новый рекорд связан с отменой штатом Делавэр решения нижестоящего суда, аннулировавшего присуждение бизнесмену опционов на акции Tesla. Их стоимость теперь составляет 139 миллиардов долларов. По данным Forbes, Маску теперь принадлежит 749 миллиардов долларов.

Он также предрек рост ВВП США в два раза. «Если прикладной интеллект является показателем экономического роста, а так и должно быть, то трехзначный рост возможен примерно через пять лет», — сказал миллиардер.

Читайте нас также:
#налоги #Илон Маск #Tesla #Forbes
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеленский объявил о переменах в армии Украины
Изображение к статье: В Киеве чаще всего страдает гражданский сектор. Иконка видео
Изображение к статье: Армия латиноамериканской республики оснащена российским оружием. Иконка видео
Изображение к статье: В 2026 году Россия усилит гибридные действия и операции по оказанию влияния в Европе - эксперт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
1
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео