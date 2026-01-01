Baltijas balss logotype
В Амстердаме загорелась церковь с почти 150-летней историей

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Амстердаме загорелась церковь с почти 150-летней историей
ФОТО: Freepik

Историческая церковь в Амстердаме вспыхнула в новогоднюю ночь.

В Амстердаме пламя объяло церковь с почти 150-летней историей, расположенную недалеко от исторического центра города. Об этом сообщает газета NL Times.

Пожар разгорелся вскоре после полуночи. По словам мэра Амстердама Фемке Халсемы, сейчас основная задача состоит в обеспечении благополучия и безопасности домов ближайших жителей. В результате ЧП уже обрушилась башня церкви Вонделкерк.

В экстренных службах отметили, что тлеющие угли разлетаются в сторону центра города.

Церковь Вонделкерк возвели в 1872 году. Она служила католическим храмом более ста лет. В последнее время помещение использовалось для проведения торжественных мероприятий.

#пожар #история #церковь #ЧП #безопасность #город
