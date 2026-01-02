Baltijas balss logotype
«Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО 3 1864

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
ФОТО: Youtube

Медведев о выступлении финского президента Стубба: "Финляндии придется дорого заплатить за русофобию".

Финляндии придется дорого заплатить за свою «гнусную русофобию», и отношения двух государств изменились навсегда. Так зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал новогоднее выступление финского президента Александра Стубба в своем аккаунте в соцсети X.

«Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь. Надеюсь, Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндии придется заплатить за свою гнусную русофобию», — написал зампред Совбеза на английском.

Предположительно, упоминая 1917 год, Медведев отсылал к согласию большевиков с независимостью Финляндии и ее становлению независимым от бывшей Российской империи государством. Он также указал, что граждане североевропейской страны «уже платят» за политику своего правительства.

Ранее Стубб в новогоднем обращении к согражданам коснулся темы отношений с Россией и войны на Украине. По его словам, контакты с Москвой «изменились навсегда». Он также пообещал сделать все возможное для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины, добавив, что не все пункты мирного урегулирования будут справедливыми для Киева.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    2-го января

    Не знаю,причастен ли он лично к проблеме воды,но на Донбассе ,где руководит еврей Пушилин,с водой напряжёнка... 😀

    2
    4
  • A
    Aleks
    2-го января

    Это диванный боец ,который боролся бы лучше за процветание и независимость России,потому что ,чем сильнее Россия,тем меньше у кого то возникнет мыслей притеснять русских и русский язык в своих странах. Но думаете,что Менделя Давида Ароновича очень волнуют русские? Русские его волнуют только в Фейсбуке да в Твиттере ,куда пишет для российского электората и чтобы русские поддерживали партию,,Единая Россия,,с которой кормится Медведев.

    18
    12
  • ДП
    Дарья Павловна
    Aleks
    2-го января

    Да да...а ещё он участвовал в выпивании воды из крана....

    16
    6
Читать все комментарии

