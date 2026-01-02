Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране 1 241

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
ФОТО: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «придут на помощь» протестующим в Иране, если власти будут подавлять выступления с применением оружия.

«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычной практикой, США придут им на помощь. Мы готовы к действию и полностью вооружены», — написал Трамп в соцсети Truth, цитирует "Медуза".

По всему Ирану уже пять дней продолжаются протесты, вызванные резки падением курса национальной валюты и ростом цен. 1 января иранские СМИ сообщили о появлении первых погибших — как среди участников акций, так и среди сотрудников органов правопорядка. Их точное число неизвестно.

США в июне 2025 года нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам во время 12-дневной ирано-израильской войны. 31 декабря Axios писал, что на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаниягу Трамп обсуждал возможность новых ударов по Ирану в 2026 году.

Читайте нас также:
#Иран #США #Дональд Трамп #протесты #внешняя политика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
1
1

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го января

    Доне Трампману позвонил Нетаньяху ?! Теперь понятно,что если бы Янукович стал подавлять Майдан с помощью оружия,то СШа в лице Виктории Нудельман привезла б не печенюжки и миллионы долларов,а несколько транспортных самолётов с американскими войсками,ведь у армии обороны Израиля столько дел в собственной стране- пока всех палестинцев изведешь и территорию очистишь .. Что то ,,миротворец,,Трампман совсем потерялся-угрожает суверенному государству .Крепко держит Нетаньяху новоявленного иудея за яйца...интересно,понравится ли американцам умирать в Иране за евреев Израиля...

    5
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Около 300 тысяч человек призовут на военную службу в Польше
Изображение к статье: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели 813 автомобилей
Изображение к статье: Один из крупнейших покупателей российской нефти выдвинул требование
Изображение к статье: Агент Кремля и угроза безопасности? Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как эффективно удалить пятна от пищи и напитков?
Дом и сад
Изображение к статье: Способы применения корок лимона и мандарина в повседневной жизни
Дом и сад
Изображение к статье: В результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Как эффективно удалить пятна от пищи и напитков?
Дом и сад
Изображение к статье: Способы применения корок лимона и мандарина в повседневной жизни
Дом и сад
Изображение к статье: В результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео