В Иране пятый день продолжаются протесты, начавшиеся из-за тяжелой экономической ситуации и высокой инфляции. СМИ и правозащитники сообщают о первых жертвах в ходе выступлений. Среди убитых может быть силовик.

В Иране в ходе продолжающихся уже пятый день протестов, связанных с напряженной экономической ситуацией, погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает американское агентство Associated Press вечером в четверг, 1 января. Информацию о первых жертвах выступлений распространило также агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ и правозащитные организации, но без указания числа погибших.

По данным иранского информагентства Fars и правозащитной группы Hengaw, несколько смертельных случаев зафиксированы в городе Лордеган на юго-западе Ирана. Еще один человек, как сообщается, погиб в провинции Исфахан в центральной части страны.

1 января государственное телевидение Исламской Республики передало, что в городе Кухдешт в западной иранской провинции Лурестан убит член военизированного ополчения "Басидж". Корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинил демонстрантов в его гибели. Правозащитная организация Hengaw утверждает, что погибший был демонстрантом, убитым силами безопасности.

Массовые протесты в Иране

Протесты в Иране начались 28 декабря. В тот день в Тегеране владельцы магазинов - сначала торгующих мобильными телефонами, а затем и других - закрыли торговые точки в знак протеста против ухудшения экономической ситуации в стране. Позже к акциям протеста жители других крупных городов.

30 декабря появились сообщения о первых столкновениях протестующих с полицией и о том, что силовики применили слезоточивый газ. Как отмечало агентство dpa, вскоре протест перерос в политический: у его участников появились такие лозунги, как "Смерть диктатору" и "Да здравствует король". Первый может относиться к духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Второй же, по-видимому, призывает к восстановлению монархии во главе с шахом, которая была свергнута в Иране в результате Исламской революции 1978-1979 годов.

Силовики Ирана призывают граждан не протестовать

30 декабря президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что поручил главе МВД вступить в диалог с представителями протестующих и профсоюзам, чтобы "выслушать их законные требования". Иранские силовики заявили о "заговоре с участием внешних врагов" с целью спровоцировать беспорядки в стране и призвали граждан не участвовать в них. 1 января местные СМИ сообщили, что в Тегеране 30 человек арестованы за "нарушение общественного порядка".

Иранская экономика страдает от инфляции на уровне 40% и западных санкций в связи с ядерной программой правительства. Президент Пезешкиан пообещал бороться с инфляцией и высокой стоимостью жизни.