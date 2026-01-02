Baltijas balss logotype
Зеленский объявил о переменах в армии Украины 0 1505

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский объявил о переменах в армии Украины
ФОТО: Global Look Press

Зеленский заявил, что в ВСУ проведут реформы.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) будут проведены реформы, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Главу страны цитрует «РБК-Украина».

«В ближайшие недели будут проработаны необходимые изменения в силах обороны (ВСУ — прим.), а работа с бригадами и военным командованием позволит определить эффективные решения», — заявил Зеленский после встречи с замглавы офиса президента Павлом Палисой.

Ранее украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на Генштаб сообщила, что до конца года на Украине намерены расформировать все интернациональные легионы. В командовании ВСУ реформу назвали «эволюционным процессом».

#Украина #реформы #ВСУ #армия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
