В Вооруженных силах Украины (ВСУ) будут проведены реформы, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Главу страны цитрует «РБК-Украина».

«В ближайшие недели будут проработаны необходимые изменения в силах обороны (ВСУ — прим.), а работа с бригадами и военным командованием позволит определить эффективные решения», — заявил Зеленский после встречи с замглавы офиса президента Павлом Палисой.

Ранее украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на Генштаб сообщила, что до конца года на Украине намерены расформировать все интернациональные легионы. В командовании ВСУ реформу назвали «эволюционным процессом».