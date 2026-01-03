Baltijas balss logotype
«Надеюсь, что ему понравится быть жестким мужиком». Латвийцы отреагировали на акцию Трампа в Венесуэле 2 930

В мире
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Надеюсь, что ему понравится быть жестким мужиком». Латвийцы отреагировали на акцию Трампа в Венесуэле
ФОТО: twitter

С оценкой известного латвийского политолога согласились не все.

Известный латвийский политолог и публицист Юргис Лиепниекс в социальной сети X отреагировал на сенсационные события в Венесуэле: "Смотрю пресс-конференцию Трампа. Ну впечатляюще, очень надеюсь, что ему это понравится - быть действительно жестким мужиком и прекратить, наконец, лизать задницу Путину".

Этот вывод понравился не всем. Комментатор Андрис Данмаркс отреагировал так: "Если президента твоей страны также похитят, то ты тоже будешь радоваться, что похититель - настоящий мужик?"

Другой комментатор написал: "Трамп как обещал делает Соединенные Штаты по всему американскому континенту. Потом нужна Гренландия, Канада, а теперь говорят, что Мексика, Колумбия тоже пусть опасаются...Это его «доктрина Монро», у всех стран рот закрыт и повиноваться США. Увы, к Европе это не относится".

#Путин #мнения #Латвия #Венесуэла #геополитика #социальные сети #критика #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го января

    Лиепниекс, как специалист по лизанию звёздно-полосатой задницы, готов давать уроки всем жедающим. Тсич, Добрый, Сарказм - записывайтесь! Вы, конечно, для Америки - козье дер.ьмо, но постарайтесь - может позволят тапки послу подносить. В зубах и по очереди - столько тапок он на вас всех не напасётся...

    23
    4
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    4-го января

    Сколько не лей грязи на всех окружающих,на руководство Латвии,на деятелей ЕС,сколько не пой дифарамбов путлеру и его лизоблюдам,сколько не запускай салютов по московскому времени-для раши эммигрант из Латвии-это нацист ,фашист.В раше своих z-нацистов-полстраны.Хватит бухать,пора трезвыми глазами взглянуть на мир

    4
    15

