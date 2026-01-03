Baltijas balss logotype
«Вывезен из страны»: Трамп объявил о захвате президента Венесуэлы Мадуро после взрывов в Каракасе 45 3055

В мире
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Вывезен из страны»: Трамп объявил о захвате президента Венесуэлы Мадуро после взрывов в Каракасе
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро после проведения «крупномасштабного удара» в Каракасе, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Соединённые Штаты успешно осуществили крупномасштабный удар против Венесуэлы и её лидера — президента Николаса Мадуро, который вместе с супругой был захвачен и самолётом вывезен из страны», — заявил Трамп в своей социальной платформе Truth Social.

«Эта операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами США», — добавил он.

В коротком телефонном интервью газете The New York Times Трамп высоко оценил операцию, охарактеризовав её как выдающуюся.

«Много хорошего планирования и много отличных, отличных солдат и замечательных людей», — цитирует газета слова Трампа.

Заявление Трампа последовало после нескольких месяцев усиливающегося военного и экономического давления США на левого лидера Мадуро и экономику его страны, зависящую от экспорта нефти.

В декабре президент США заявлял, что «было бы разумно», если бы Мадуро ушёл в отставку, а также говорил, что «дни» венесуэльского лидера «сочтены».

Вооружённые силы США активизировали действия против судов, которые, предположительно, используются для контрабанды наркотиков. В пятницу Венесуэла заявила о готовности к переговорам с США по соглашению о борьбе с наркотрафиком.

В интервью, показанном в четверг, Мадуро заявил, что США с помощью многомесячной кампании давления, начавшейся с массового развертывания военных сил в Карибском море в августе, стремятся заставить Венесуэлу сменить правительство и получить доступ к её огромным нефтяным запасам.

США обвиняют Мадуро в наркотерроризме.

В понедельник Трамп сообщил, что США уничтожили причал, использовавшийся для погрузки судов венесуэльских наркоторговцев. Мадуро не подтвердил и не опроверг удар, нанесённый в понедельник.

В течение нескольких месяцев Трамп угрожал, что вскоре может отдать приказ о нанесении ударов по целям на территории Венесуэлы. США также арестовали у побережья Венесуэлы находящиеся под санкциями нефтяные танкеры, а Трамп распорядился блокировать другие танкеры, тем самым, по всей видимости, стремясь ограничить экономику южноамериканской страны.

С сентября вооружённые силы США нанесли множество ударов по судам как в Карибском море, так и в восточной части Тихого океана, действуя против, как утверждает Вашингтон, наркоконтрабандистов.

Однако администрация США не представила никаких доказательств того, что эти суда были вовлечены в торговлю наркотиками, что, в свою очередь, вызвало дискуссии о законности данных операций.

Эксперты по международному праву и правозащитные организации указывают, что эти удары, по всей видимости, являются внесудебными убийствами. Вашингтон это отрицает.

Согласно информации, опубликованной армией США, в ходе смертельной морской кампании по меньшей мере в 305 ударах были убиты не менее 115 человек.

Эти атаки последовали за значительным наращиванием сил США в водах у побережья Южной Америки — в том числе в ноябре туда был направлен самый современный американский авианосец, что дополнило и без того крупнейшее военное присутствие в регионе за несколько поколений ещё тысячами военнослужащих.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(45)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    3-го января

    плат система Мир давно подключена к иранской системе Shetab. так жк системам Мир не российская.

    местным аборигенам сообщаю- бюджеты в Прибалтике формируются в США на основе закона 1956 и так же учитываются на субсчете Госбанка СССР

    2
    0
  • С
    Сарказм
    3-го января

    Заявлено об отключении Соединённых Штатов Америки от платежной системы МИР. Yandex начал отключать и вывозить серверы из США. «VK Видео» официально отключил монетизацию для аккаунтов, привязанных к США. Ряд российских компаний, такие как «Добрый», «Вкусно и точка», Rostic's, «АвтоВАЗ» заявили об уходе из страны. Также сообщается о проблемах с доступом в США к «Одноклассникам», VK и популярному мессенджеру MAX.

    4
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    3-го января

    Уход с этого портала либерального сервиса "Добрый" - благо для портала. Равно как и сокращение сервиса "Сарказм". Но от последнего можно избавляться только герметизацией - розовые либеральный сопли с воплем "этодругое!" отличаются сильной текучестью.

    5
    3
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    3-го января

    Гыгыгы фуфлыжник безмозглый

    1
    5
  • AE
    Al Ekses
    Сарказм
    3-го января

    Тут ты молодец. Юмор - это хорошо, повеселил. Спасибо.

    0
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    3-го января

    (умиляется) Ух ты, наш "этодругойчик" - еще и говорящий! Пляши, обезьянка, пошетай публику воплями "Это другое, вы ничего не понимаете!".

    2
    0
  • AE
    Al Ekses
    3-го января

    Я думаю действия США это то, что ждут сторонники РФ по всему миру и от неё тоже. Так что возможно что задумаются и возьмут на вооружение, хотя тогда нам не позавидуешь. Не хотелось бы получить каким «орешником» и «дубником» за то, что делаем всякие штуки убивающие их население.

    6
    2
  • С
    Сарказм
    Al Ekses
    3-го января

    Дурашка, какие "сторонники РФ по всему миру"? Кому наф кроме РФ сдался "русский мир", если в нагрузку не идет увесистый чек? Ну а про то, что "ждут", так после "коровника за 4 года" никто ничего и не ждет уже (см. Армения и Азербайджан), все разбегаются и ищут более надежную крышу.

    3
    6
  • AE
    Al Ekses
    Al Ekses
    3-го января

    Дружище, я какбэ не ты, не с дивана вещаю. Много, поверь, очень много тех, кто на стороне РФ.

    1
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    3-го января

    экономического суверенитета Республики США (U.S.A.) и пожелал, чтобы с 2020 года  изъятый и конфискованный объединительный баланс активов и пассивов архонтов США  и Российской Федерации, за банкротство Республики США в 1871 году, за образование  в 1918 году Американского Оккупационного Правительства России, за тайное мировое  Правительство с 1873 года ведущего войну против американского и русского народа,  известного как– «Deep State», за неисполнение американского союзнического долга перед  СССР и странами Антигитлеровской коалиции (1941) и за наступившее и состоявшееся  в с 01 октября 2025 году становое банкротство Соединённых Штатов (U.S.), как торговой  корпорации, в исключительную пользу и по требованиям Союза ССР - как продолжателя  Тайного Приказа Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, Тайной Канцелярии  Российской Империи, как Священной Дружины и специальных военно-политических  органов СССР, был возмещён уничтожением Венесуэлы как пиратской гавани  и примкнувшей к ней Российской Федерации с американским изъятием их активов,  авуаров, продуктов и собственности как правовыми источниками и основаниями титула  финансово-экономического суверенитета Республики США (U.S.A.), чтобы не отвечать за  существование Российской Федерации как американских пиратских и каперских  приобретений в России по британским, советским и международным законам  и подтверждать о том, что Соединённые Штаты (U.S.), не ратифицировавшие Конвенцию  ООН по морскому праву (1982), исполняют её положения и нормы, чтобы с 07 мая 2019  года с момента активации баланса Гаранта Конституции Российской Федерации группой  JP Morgan&Chase, списавшей всё переданное в судовую кассу капитана судна «Россия – страна возможностей» на учёт счета и балансы Банка России и Правительства Российской  Федерации и Соединённые Штаты (U.S.), не отвечать за эту сделку, и вся ответственность,  обязательства, все долги и санкции JP Morgan&Chase за покупку у капитана судна  в нейтральных водах живого говорящего имущества (скота) как граждан Российской  Федерации как физических лиц, как трофейного (призового) имущества, выгруженного на  склад в American Samoa как арендного и подлежащего продаже на плантации и колонии  в рабство – не было объявлено ничейным и выморочным имуществом, переходящим как  ответственность на Гаранта Конституции Российской Федерации и Римских  собственников и учредителей Российской Федерации.

    Трамп действует в интересах СССР

    8
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    3-го января

    из ГосАкт СССР - Специальный Военно-Политический Орган СССР свидетельствует и подтверждает,  что Федеральный закон от 27.10.2025 № 380-ФЗ «О ратификации Договора между  Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом  партнёрстве и сотрудничестве», как недействительный и ничтожный, не смог получить  надлежащего опубликования в официальной печати не только из-за того, что незаконно  формируется, якобы, независимая российско-венесуэльская финансовая инфраструктура  для судна «Россия – страна возможностей» как состоявшегося капера, получившего  приписку в порту и в юрисдикции Венесуэлы как каперской гавани, не присоединившейся  к Парижской Морской Декларации от 16 апреля 1856 года, и был открыт пиратский  объединительный российско-венесуэльский баланс, его валютой был признан  «Суверенный боливар» VES (928) по ISO 4217, а объединительный российско- венесуэльский эмиссионный баланс обрёл структуру, когда изъятая эмиссия боливара VEF  (937) • VEB (862) по ISO 4217 по государственному обменному курсу и по биржевой  стоимости его обеспечения венесуэльскими углеводородами была переучтена в объёме  углеводородов как российская собственность и как источник для формирования  Федерального бюджета Российской Федерации в российских рублях. Согласно Общесоюзного классификатора валют (ОКВ) СССР, изъятые из обращения  «венесуэльские боливары 391 VEB» на советском эмиссионном балансе, получили обмен  на американские доллары - «001 USA», рубли - 002 <*> SUR, переводные рубли по  расчётам с МБЭС 810 и на золото – 098, а на российском эмиссионном балансе получили  учёт как «Суверенный боливар» VES (928) по ISO 4217. Российско-венесуэльская наличная эмиссия «Суверенных боливаров» VES (928) как  купюр и банкнот учитывается Российской Федерацией как суррогатная эмиссия советского  рубля и венесуэльские обязательства, выраженные в обеспечении переводного рубля  МБЭС, а в Венесуэле учитываются как эмиссия суверенных боливаров взамен изъятых  боливаров советского рубля, которые на пиратском объединительном российско- венесуэльском балансе в судовой кассе учитываются как добыча, приз и полученный  доход. Составление реестра изъятых из обращения боливаров и постановки его на баланс  и учёт влечёт к внесению в депозит, в судовую кассу капитана, на баланс и на коносамент  судно «Россия – страна возможностей» по государственному и специальному обменному  курсу и котировке углеводородов – 100% экспортного баланса поставки Венесуэлой нефти  на заграницу, осуществляется с баланса и когда её экспортёром выступает российская  офшорная компания, из-за чего между США и Венесуэлой возник конфликт интересов  каперов по разделу добычи и призового имущества, когда США и Венесуэла с 1856 года  признают себя каперскими гаванями и пиратскими флагманами в открытом море, что  влечёт их к паритетному разделу всего полученного Российской Федерацией и её  резидентами. Коммерческое корпоративное Правительство Соединённых Штатов (U.S.) вправе  установить и объявить о торговых санкциях в отношении российской и венесуэльской  стороны до того момента, когда эмиссия боливара и российского рубля не будет выражена как производная и дериватив Доллара США, а экспорт венесуэльских и российских  углеводородов не перейдёт под контроль США. Советская Сторона выражает удовлетворение и согласие с действиями США как  международного контролёра и надзирателя на том основании, что российско- венесуэльский альянс затрагивает советские права и интересы на суверенное право СССР  как монопольного распорядителя, владельца и собственника банковского золота в мире  и предоставляет США проводить любые конфискации, экспроприации, изъятия  и реквизиции на баланс, учёты, реестры и счета Республики США и Государственного  банка США. Президент США Дональд Трамп в 2025 году не смог, не пожелал или отказался от возобновления титулов, достоинства и источников правового титула финансового-

    6
    2
  • AE
    Al Ekses
    3-го января

    Вижу комментарии «РФ бросила Мадуро», что ожидаемо. Либеральная пресса и её читатели постоянно записывает в друзья РФ тех, кто не идёт на поводу Запада. Асад - друг, Хомейни - друг, Эрдоган (до определённого момента) - друг. Орбан, Фицо.. кто там ещё? Очень удобно. Назначили того, кто имеет balls другом России, а потом если что случилось, «бросила». До сих пор был только один союзник, Ким Чен Ын, кроме Армии и Флота, а остальное это ваши влажные мечты и элементарная манипуляция. Все остальные просто ведут свою собственную игру, включая Си, Моди и даже, увы, Бацку.

    9
    2
  • С
    Сарказм
    Al Ekses
    3-го января

    Плохая попытка: "Россия и Венесуэла подписали в мае 2025 года, а в конце 2025 года ратифицировали Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Этот документ углубляет взаимодействие в политике, экономике (энергетика, полезные ископаемые, транспорт), безопасности, а также направлен на построение многополярного мира и противодействие односторонним санкциям." Ишо чернила не успели высохнуть, но уже не союзник:)))

    3
    6
  • AE
    Al Ekses
    Al Ekses
    3-го января

    Сарказм, смени имя на более подходящее. Если же не хочешь, то читай, что написал и делай реверанс: «углубляет взаимодействие в политике, экономике (энергетика, полезные ископаемые, транспорт), безопасности, а также направлен на построение многополярного мира и противодействие односторонним санкциям». Когда прочитаешь, напиши, где написано что-то вроде хотя бы «5-й статьи НАТО» (хотя, если разобраться, то и она ни о чём, лишь пугало для хомячков с интеллектом «сарказма»). Дурашлёп ля )))

    8
    1
  • С
    Сарказм
    Al Ekses
    3-го января

    Не путай РФ с НАТОй, дурашка, 5-ая статья это не про РФ, у нее таких договоров нет. Но в сухом остатке: РФ тебя всегда бросит и еще поржет, что мол а ниче и не обещали (хотя по факту просто не имеют никакой возможности проецировать силу через океан). Очередной повод задуматься, а кому нахрен такие союзнички нужны? Не лучше ли сразу идти договариваться с теми, кто хоть что-то может?

    2
    6
  • AE
    Al Ekses
    Al Ekses
    3-го января

    Сарказм, ты «5-ю статью» читал или так просто вещаешь? Ты прочти, чтобы потом не удивляться и не обижаться. Там всё чётко, честно и не «мелкими буквами».

    1
    1
  • i
    italianec
    3-го января

    А чё, так можно было что ли!

    17
    2
  • A
    Aleks
    3-го января

    Сирия была другом России.Где та Сирия? Венесуэла была другом России.Где та Венесуэла? Иран был другом России и был сразу кинут после ударов Израиля... Никакой помощи своим друзьям Россия не оказывает и не окажет,поэтому лидер Северной Кореи на нее и не рассчитывает,имея свои личные ракеты и армию. Путин и Кремль всех сдадут в интересах Израиля,Рокфеллеров,Ротшильдов ,Борухов и остальных ,потому что там такие же,только в высшее стадо не принятые,что их сильно бесит.В списки Форбс входят,а править миром не могут,но хотят...

    7
    11
  • A
    Aleks
    3-го января

    Если быть последовательным,то на рижских трамваях должны появиться флаги Венесуэлы,флаги на трибуне Сейма и правительства,на домах и плакат с надписью-Трамп ху...лоу. Разве не так? Жпидоры вскрылись по миру ,потому как помалкивают во всех почти странах. Даже благодарен Трампу за эту операцию,показавшую где засели твари. И что сейчас скажет Орбан,который обожает Трампа,его сосед Криштопанс,,,борец,,Хренов...?

    15
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го января

    Да похрен. На место спи@эенного мадуро выползет ещё одна следущая мадура. Без контроля на "земле" ничего амерам не будет, сколько мадур не воруй. Или поджигать гражданскую войну, в надежде что "мадурятник" загасят и припрут проамеровского какого нить... Цирк с конями и трамповское "велеколепное" шоу. До контроля над страной очень ещё далеко.

    12
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го января

    тьфу, великолепное. золотое. величайшее. небывалое... короч, трамповское.

    5
    1
  • lo gos
    lo gos
    Волченька Просто Волченька!
    3-го января

    Вероятно, его предали собственные люди, купленные Трампом, которые рассчитывают получить долю от нефти, добываемой Омеригой.

    9
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го января

    Хз. Может быть и так. Пару дней надо посмотреть. В любом случае, кто-то то из "мадурятника" будет сопротивлятся, отодвигаемые от корыта. Не могли же амеры всех там подкупить, чтоб сам мадуро не нанюхал об том.

    8
    1
  • С
    Сарказм
    Волченька Просто Волченька!
    3-го января

    Ну вообще то там оппозиция была из нормальных образованных людей, которые все сбежали из мадуркиного рая. Если с ними договориться... + денюшка за нефть, которую мадурка толком добывать не умел... то все может и не плохо повернуться. Зависит от того насколько далеко и качественно трамповские спланировали. С первым этапом они справились на ура, дальше посмотрим

    1
    7
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го января

    Ага. Типа сп@здили путина и навальнята сияющие выезли раззявив от счастья хавальники. Тут от всяких росгвардий-фуярдий что кормились сладко, дубиналами по иплетам и получат удовлетворясь. У кого на земле оружие в лапах-тот и власть.

    4
    1
  • С
    Сарказм
    Волченька Просто Волченька!
    3-го января

    Те у кого оружие в лапах с удовольствием служат тем, у кого есть деньги. Посмотри на кадыркина. Те, кто вовремя не поймет новый расклад, похоронят более сообразительные собратья. Но опять же это зависит от умелости политтехнологов.

    3
    3
  • lo gos
    lo gos
    3-го января

    для окраины - это ничего хорошего не несёт

    19
    2
  • С
    Сарказм
    3-го января

    Какая-то ненастоящая СВО! Даже три часа продержаться не смогли, не говоря уже про три дня. Где еженедельные победные сводки о взятии очередного сарая в джунглях при минимальных потерях в два батальона? Салаги, что возьмёшь. Скорострелы! Еще учиться и учиться

    4
    25
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    3-го января

    Ну, что, Мерц там уже небось заморозил активы США в Германии, а Макарон во Франции, да? Уже отказали США в проведении ЧМ по футболу? И исключили всех спортсменов из международных соревнований? И наложили сразу 25 пакетов санкций? Э, нет, этожедругое...

    38
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    3-го января

    Вот именно дурачок, это другое, если б кто-то шмог Киев за 3 дня, то как ни печально это признавать, то скорее всего все сошло бы с рук и ничего тобой перечисленного не было бы. Но кто-то же не шмог. А шмог так, что выпилился из всего мира. В этом разница между сверхдержавами и немощными подражателями. Не говоря уже о том, что никаких особых засчитников у мадурки по итогам не оказалось, цельная страна ухилянтов. Как это обычно почему то бывает у диктаторов (вспомним саддамку, башарку, каддафи, януковича, да и пуйло от вагнеров особо не было желающих грудью прикрывать). В отличие от бесскрепных демократий, где иногда случается

    0
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    3-го января

    "Этодругое" - как правило, первая стадия (хотя у тебя, либераста, она же и последняя). Вторая - как правило, окончательная - стадия начинается с воплей "анастозашо".

    Впрочем, тебя учить - что мёртвого лечить. Розовые либеральные сопли вместо мозгов, мерно колышащиеся под вопли "жто другое!", не вылечить уже ничем. Сделай себе татуировку "От меня ушел здравый смысл", большего ты не заслуживаешь.

    2
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    3-го января

    В очередной раз унитазник zh-дко обделался вместе со своим вошдем, только и остается, что мелко тявкать и нести муйню про либералов из-под плинтуса

    1
    2
  • СИ
    Семён Иванов
    3-го января

    Да, Россия на Украине, защищающая своих граждан, является бандитом и оккупантом, а Трамп, напавший на Венесуэлу чтобы заполучить её нефть и природные богатства, является почтенным доброжелателем и самым пристойным защитником интересов Венесуэлы. Рукоплескайте, господа,

    54
    3
  • АП
    Алексей Попович
    3-го января

    Кстати тут подумалось, а не договорничок ли это? Ну Мадуро понимал, что ему конец, ну и выторговал у Трампа "заточение в золотой клетке", т.е. он не поднимает войска, особо не сопротивляется, а они его как бы захватывают, и везут его в особнячок на Гаваях, где он спокойненько живёт на пенсии.

    10
    21
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    Алексей Попович
    3-го января

    Уютная комната и красивый оранжевый комбинезон, ха-ха-ха!

    3
    7
  • lo gos
    lo gos
    Алексей Попович
    3-го января

    К сожалению, он уже не жилец.

    4
    2
  • 3-го января

    ну вот, быстро и чётко всё сделали, вопрос конечно насколько всё законно

    16
    7
  • lo gos
    lo gos
    3-го января

    да-да , Европа готовит пакет санкций

    35
    3
  • З
    Злой
    lo gos
    3-го января

    Они уже язык себе в задницу засунули.

    34
    3
  • С
    Сарказм
    lo gos
    3-го января

    А машка-алкашка, язык никуда не совала, уже храбро выразила глубокую озабоченность по поводу судьбы союзничка, вынырнув со дна стакана...

    4
    31
  • АП
    Алексей Попович
    3-го января

    Пожалуй шпроты в США больше не надо отправлять.

    31
    1
  • З
    Злой
    Алексей Попович
    3-го января

    Наоборот, шпроты теперь будут размером с карпа.

    15
    5
  • A
    Aleks
    3-го января

    Так Трамп и не скрывает,что принял иудаизм в 2015 году,в отличии от некоторых,которые так же работают в интересах Израиля и богатых иудеев ,но прикидываются русскими. Неужели ещё непонятно,что если нет договорняка,то на Украине тоже могло бы быть ,но..ушли из под Киева,ушли из Херсона... 4 года мелят воду в ступе....🔯

    17
    9
  • С
    Сарказм
    3-го января

    Хмм, если не врет, то нельзя отрицать что Каракас за 3 часа впечатляет куда больше, чем развалины Бахмута за 4 года жалких косплееров из Северной Нигерии.

    9
    22
  • З
    Злой
    3-го января

    Алекс, точно, движения на фото напоминают ... а на нагила хава.....

    14
    2
Читать все комментарии

