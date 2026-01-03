Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро после проведения «крупномасштабного удара» в Каракасе, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Соединённые Штаты успешно осуществили крупномасштабный удар против Венесуэлы и её лидера — президента Николаса Мадуро, который вместе с супругой был захвачен и самолётом вывезен из страны», — заявил Трамп в своей социальной платформе Truth Social.

«Эта операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами США», — добавил он.

"The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement.…

В коротком телефонном интервью газете The New York Times Трамп высоко оценил операцию, охарактеризовав её как выдающуюся.

«Много хорошего планирования и много отличных, отличных солдат и замечательных людей», — цитирует газета слова Трампа.

Заявление Трампа последовало после нескольких месяцев усиливающегося военного и экономического давления США на левого лидера Мадуро и экономику его страны, зависящую от экспорта нефти.

В декабре президент США заявлял, что «было бы разумно», если бы Мадуро ушёл в отставку, а также говорил, что «дни» венесуэльского лидера «сочтены».

Вооружённые силы США активизировали действия против судов, которые, предположительно, используются для контрабанды наркотиков. В пятницу Венесуэла заявила о готовности к переговорам с США по соглашению о борьбе с наркотрафиком.

В интервью, показанном в четверг, Мадуро заявил, что США с помощью многомесячной кампании давления, начавшейся с массового развертывания военных сил в Карибском море в августе, стремятся заставить Венесуэлу сменить правительство и получить доступ к её огромным нефтяным запасам.

США обвиняют Мадуро в наркотерроризме.

В понедельник Трамп сообщил, что США уничтожили причал, использовавшийся для погрузки судов венесуэльских наркоторговцев. Мадуро не подтвердил и не опроверг удар, нанесённый в понедельник.

В течение нескольких месяцев Трамп угрожал, что вскоре может отдать приказ о нанесении ударов по целям на территории Венесуэлы. США также арестовали у побережья Венесуэлы находящиеся под санкциями нефтяные танкеры, а Трамп распорядился блокировать другие танкеры, тем самым, по всей видимости, стремясь ограничить экономику южноамериканской страны.

С сентября вооружённые силы США нанесли множество ударов по судам как в Карибском море, так и в восточной части Тихого океана, действуя против, как утверждает Вашингтон, наркоконтрабандистов.

Однако администрация США не представила никаких доказательств того, что эти суда были вовлечены в торговлю наркотиками, что, в свою очередь, вызвало дискуссии о законности данных операций.

Эксперты по международному праву и правозащитные организации указывают, что эти удары, по всей видимости, являются внесудебными убийствами. Вашингтон это отрицает.

Согласно информации, опубликованной армией США, в ходе смертельной морской кампании по меньшей мере в 305 ударах были убиты не менее 115 человек.

Эти атаки последовали за значительным наращиванием сил США в водах у побережья Южной Америки — в том числе в ноябре туда был направлен самый современный американский авианосец, что дополнило и без того крупнейшее военное присутствие в регионе за несколько поколений ещё тысячами военнослужащих.