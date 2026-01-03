В столице Венесуэлы Каракасе в субботу утром прозвучали мощные взрывы, а также были слышны звуки, похожие на налёты военной авиации, сообщает журналист AFP, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Взрывы прогремели около 2.00 ночи (8.00 по латвийскому времени).

Каракас был потрясён после того, как президент США Дональд Трамп, разместивший военно-морские силы в Карибском море, допустил возможность нанесения наземных ударов по Венесуэле.

В понедельник Трамп заявил, что США уничтожили причал, который использовался для погрузки судов венесуэльских наркоторговцев.

Трамп не уточнил, была ли это операция армии или Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Он также не сообщил, где именно был нанесён удар, лишь добавив, что это произошло на побережье.

Если такой удар действительно имел место, то он стал бы первым известным ударом США по Венесуэле.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ни подтвердил, ни опроверг понедельничный удар, однако в четверг заявил о готовности сотрудничать с Вашингтоном после недель военного давления со стороны США.

Администрация Трампа обвиняет Мадуро в руководстве наркокартелем и утверждает, что Вашингтон борется с контрабандой, однако Мадуро отрицает какую-либо причастность к наркоторговле и настаивает, что Вашингтон пытается сместить его с должности из‑за того, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти.

Вашингтон усилил давление на Каракас, неофициально закрыв воздушное пространство Венесуэлы, введя новые санкции и распорядившись конфисковывать танкеры с венесуэльской нефтью.

Уже несколько недель Трамп угрожает наземными ударами по наркокартелям в регионе, заявляя, что они начнутся "в ближайшее время", и понедельник стал первым очевидным примером.

Вооружённые силы США с сентября нанесли многочисленные удары по судам как в Карибском море, так и в восточной части Тихого океана, действуя против, как утверждает Вашингтон, наркоконтрабандистов.

Однако администрация США не представила никаких доказательств того, что эти суда были вовлечены в наркоторговлю, что вызывает дискуссии о законности этих операций.

Эксперты по международному праву и правозащитные организации указывают, что эти удары, по всей видимости, являются внесудебными казнями. Вашингтон это отрицает.

Согласно опубликованной армией США информации, в ходе смертоносной морской кампании как минимум в 30 ударах были убиты не менее 107 человек.