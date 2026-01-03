Baltijas balss logotype
В Швейцарии начали расследование в отношении руководства бара, где произошёл трагический пожар

В мире
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Швейцарии начали расследование в отношении руководства бара, где произошёл трагический пожар
ФОТО: twitter

Швейцарские власти начали расследование в отношении руководителей бара, в котором во время празднования Нового года погибли 40 человек, сообщила в субботу полиция, передаёт LETA со ссылкой на AP.

Оба руководителя бара подозреваются в непредумышленном убийстве, причинении телесных повреждений по неосторожности и вызове пожара по неосторожности. Подробную информацию о начатом расследовании полиция не предоставила.

В швейцарском альпийском курорте Кранмонтан в ночь на четверг во время новогоднего праздника произошёл пожар в баре «Le Constellation», в результате которого погибли около 40 и пострадали 119 человек. Идентификация жертв продолжается.

Следователи в пятницу сообщили, что, по предварительной информации, трагический пожар вызвали установленные на бутылки шампанского фейерверки, которые в переполненном баре были подняты слишком близко к потолку.

По словам полиции, многие пострадавшие — это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Ответственные инстанции планируют проверить, соответствовал ли звукоизоляционный материал на потолке установленным нормам и было ли разрешено использование свечей в баре.

Чиновники заявили, что также будут рассмотрены другие меры безопасности в помещении, такие как огнетушители и эвакуационные выходы. Генеральный прокурор региона предупредил о возможном уголовном преследовании в случае установления уголовной ответственности.

#пожар #трагедия #безопасность #Швейцария
Оставить комментарий

(1)
  • DJ
    Danik Jupiters
    4-го января

    Такой же сценарий как "Трагедия в Перми" погибли более 158 человек при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года

    1
    0

