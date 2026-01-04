Книга политика – это всегда не только книга, единица литературы, но и политика. Сиречь агитация и пропаганда. Невозможно оценивать только качество текста – вместе с ним неизбежно оцениваешь вещи, по отношению к словесности совершенно посторонние: действия, предпринятые автором ради получения или удержания власти.

Искусство и политика

Всем всегда было понятно, что Нобелевскую премию по литературе Уинстону Черчиллю дали не за художественные достоинства его мемуаров (безотносительно к их художественным достоинствам). Если же книга политика выходит на пике политических разборок и призвана служить аргументом в оных, рассуждать в категориях литературы становится еще сложней.

«Патриот» Алексея Навального вышел под шум и гам дрязг вокруг ФБК и был обставлен соратниками убитого автора как масштабная международная пиар-акция: одновременная публикация в нескольких десятках стран (кроме России и Белоруссии, разумеется) на нескольких десятках языков (включая русский), полумиллионный тираж в одних только США, разлетевшееся по интернету фото Сары Джессики Паркер на съемочной площадке сиквела «Секса в большой городе» с «Патриотом» в руке в день его выхода и т. п.

И уж конечно, невозможно при чтении этого текста сколько-нибудь абстрагироваться от фигуры, судьбы и убеждений самого Алексея Навального.

Нравственное потрясение

Однако ни обстоятельства публикации, ни тем более связь книги с политической деятельностью автора не мешают «Патриоту» быть текстом исключительной силы. Именно литературной силы. В конце концов, за тысячелетия не найдено более простого и убедительного критерия качества словесности, чем аристотелевский катарсис – способность текста вызывать в читателе нравственное потрясение. Ни одна из русских книг последних лет (как минимум) и близко не сравнится по этой способности с «Патриотом».

Он состоит из двух частей. Первая – автобиография, которую Навальный начал писать в Германии, лечась после попытки его убийства «новичком». Вторая часть, более сильная и страшная – тюремный дневник, который Навальный вел, вернувшись в Россию и немедленно попав за решетку.

И если раньше эту трагедию шекспировского накала с евангельским сюжетом мы наблюдали только со стороны, то теперь можем узнать из первых рук, что думал и чувствовал ее главный герой – человек поразительных последовательности и мужества, фигура исторического масштаба, лучшее, что случилось с Россией в нынешнем веке.