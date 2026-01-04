Baltijas balss logotype
Книжная полка: большая литература от покойного Навального

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Книжная полка: большая литература от покойного Навального

Алексей Навальный, «Патриот». One Book Publishing, 2024.

Книга политика – это всегда не только книга, единица литературы, но и политика. Сиречь агитация и пропаганда. Невозможно оценивать только качество текста – вместе с ним неизбежно оцениваешь вещи, по отношению к словесности совершенно посторонние: действия, предпринятые автором ради получения или удержания власти.

Искусство и политика

Всем всегда было понятно, что Нобелевскую премию по литературе Уинстону Черчиллю дали не за художественные достоинства его мемуаров (безотносительно к их художественным достоинствам). Если же книга политика выходит на пике политических разборок и призвана служить аргументом в оных, рассуждать в категориях литературы становится еще сложней.

«Патриот» Алексея Навального вышел под шум и гам дрязг вокруг ФБК и был обставлен соратниками убитого автора как масштабная международная пиар-акция: одновременная публикация в нескольких десятках стран (кроме России и Белоруссии, разумеется) на нескольких десятках языков (включая русский), полумиллионный тираж в одних только США, разлетевшееся по интернету фото Сары Джессики Паркер на съемочной площадке сиквела «Секса в большой городе» с «Патриотом» в руке в день его выхода и т. п.

И уж конечно, невозможно при чтении этого текста сколько-нибудь абстрагироваться от фигуры, судьбы и убеждений самого Алексея Навального.

Нравственное потрясение

Однако ни обстоятельства публикации, ни тем более связь книги с политической деятельностью автора не мешают «Патриоту» быть текстом исключительной силы. Именно литературной силы. В конце концов, за тысячелетия не найдено более простого и убедительного критерия качества словесности, чем аристотелевский катарсис – способность текста вызывать в читателе нравственное потрясение. Ни одна из русских книг последних лет (как минимум) и близко не сравнится по этой способности с «Патриотом».

Он состоит из двух частей. Первая – автобиография, которую Навальный начал писать в Германии, лечась после попытки его убийства «новичком». Вторая часть, более сильная и страшная – тюремный дневник, который Навальный вел, вернувшись в Россию и немедленно попав за решетку.

И если раньше эту трагедию шекспировского накала с евангельским сюжетом мы наблюдали только со стороны, то теперь можем узнать из первых рук, что думал и чувствовал ее главный герой – человек поразительных последовательности и мужества, фигура исторического масштаба, лучшее, что случилось с Россией в нынешнем веке.

#книги #Навальный
Автор - Алексей Евдокимов
Алексей Евдокимов
(13)
  • БТ
    Бесс Толковый
    5-го января

    Навальный, российский еврей, а значит , для Латвии он оккупант! Этим всё сказано.

    2
    2
  • свп
    сила в правде
    4-го января

    Предателей нигде не любят. Ни на родине, ни вне. Но враги не прочь ими попользоваться и выкинуть, как презервативы. Эта простая мысль похоже начинает доходить до многих, кто считал, что о русских заботятся хоть где-то, кроме россии. Назовите хоть одно государство, которое преследует интересы русских, кроме россии. Аналогично можно применить и о германии, италии и прочее.

    12
    7
  • ДП
    Дарья Павловна
    сила в правде
    4-го января

    Расскажите про интересы русских заложникам в Норд Осте, которые были России по барабану. А также морякам на Курске, которые двое суток стучали, взывая о помощи! ДВОЕ ГРЁБАНЫХ СУТОК! А ещё вынужденным переселенцам из Чечни! Расскажите как Россия позаботилась ...нет... не об их интересах... а о базовых потребностях хотя бы. Людям, которые массово превратились в бомжей. И дальше по списку. Навальный никого не предавал. Тем более Россию. Несмотря на то, что его пытались убить. И в конце концов убили. Он свою жизнь положил ради России. Лучшей России. А у вас попка к диванчику приросла и вс, что вы можете - поливать его помоями , мир его праху.

    7
    16
  • свп
    сила в правде
    сила в правде
    4-го января

    Я конечно понимаю, что у дарьи в голове, - а конкретно каша. Так, что начну по-порядку. Норд-Ост - террористическая атака, сталкивается любое государство, всегда это трагедия. Где тут связь с тем, что россия это сделала против своих граждан - не понятно. Далее. Подлодка утонула. 2 взрыва на борту. 102 метра под водой в ледяном море. Как найти подлодку в море? да раз плюнуть. туда ж трамвай ходит . наверное. по мнению дарьи. В итоге нашли. Память произошедшего чтят по сей день. Далее. переселенцы из чечни? Ок. надобно вам в республику ичкерию съездить! Не откладывайте. Запишитесь уже на это лето! Чтобы чушь тут не нести людям, которые ее изъездили и общались с огромным количеством местного населения. Все вргументы - по методичке овального. лишь бы сказать - а по факту очень душераздирающе - но ни о чем. Вот он в этом весь. А что он предложил, кроме сдать страну на запад с потрохами? ничего. критиковать каждый может, а предложить действия - не каждый. И тем более реализовать - так вообще единицы. Украина вот на новый год сожгла 29 человек, включая 2 детей. Ту новость, которую этот портал решил не озвучивать. Как и детей тогда на пляже. Это конечно не потеря. Овальный потеря. Мир праху, не спорю, но и только. больше заслуг не вижу в упор

    14
    4
  • ДП
    Дарья Павловна
    сила в правде
    4-го января

    так называемая СИЛА! 1. Норд Ост. Люди , попавшие в беду, были совершенно брошены властью на произвол судьбы. Они нуждали в еде , питье хотя бы. Но никто из властей и не думал . И когда террористы согласились передать им питье НИЧЕГО НЕ БЫЛО подготовлено. Политковская, которую вы разумеется тоже ненавидите, побежала покупать им воду и соки на собственные деньги. Хотя забота о людях входит в любой протокол в любой стране, кроме типа Зимбабве. Как оказалось тоже и России. Далее. Когда прорабатывали операцию с газом - никто о людях не подумал. Никто не интересовался как правильно оказать медицинсую помощь людям, которых сейчас отравят. И юольшинство умерло от того, что их на носилки клали на спину, а надо было на бок. Это же достаточно просто. А так у них западал язык и они задохнулись и умерли. А ведь же можно было их спасти. И это была обязанность властей. Но им было по фигу. О том, что это был теракт - я в курсе.

    1
    7
  • ДП
    Дарья Павловна
    сила в правде
    4-го января
    1. Курск. Подлодка утонула, но люди погибли не сразу. Оди стучали два долбаных дня и две долбаных ночи, подавая знак о том, что они живы. Геолоцировать было делом техники. Норвежцы СРАЗУ предложили оборудование. Но Россия отказалась. А ведь было ещё время. Можно было хотя бы попытаться их спасти.
    1
    7
  • ДП
    Дарья Павловна
    сила в правде
    4-го января
    1. Про Чечню. Мне туда незачем ехать. Я в России встретила достаточно людей, которые бежали из Чечни практически в чём были. Русские люди. В Чечне осталось их имущество, всё нажитое и заработанное честным советским трудом. И что сделала Россия, чтобы им помочь? НИ....УЯ! Типа спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Идите, граждане на ....й! Почитайте дневники Полины Жеребцовой , девочки из Чечни, или хотя бы послушайте ее на ютубе. Она очень обстоятельно обо всём рассказывает. Также еще и кучу свидетелей нашла, которые тоже рассказывают об этом. И её правоту подтверждает тот факт, что в сегодняшней Чечне практически нет русских.
    1
    4
  • ДП
    Дарья Павловна
    сила в правде
    4-го января

    А теперь поведайте где именно Навальный , да будет благословенна память мученика, предлагал Россию сдать с потрохами. Укажите на источник информации.

    1
    8
  • ДП
    Дарья Павловна
    4-го января

    Спасибо автору за материал. Теперь обязательно прочту эту книгу. Всегда восхищалась этим мужественным человеком, который , уверена, понимал, чем он рискует в современной России, и тем не менее продолжал жить по зову души, искренне и самоотверженно. Мало кто на это способен. А уж среди данных комментаторов хоть один такой есть? Не всегда принимала его видение . Тем не менее отдаю дань уважения рабу божиб Алексею , со святыми упокой , Господи, душу его. Он мученик и это факт. И плевать мне на ваши дизлайки, господа!

    6
    27
  • ФФ
    Федул Федулов
    4-го января

    Из книги многое о Навальном становится понятно...

    1
    11
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го января

    немедленно попав за решетку -- Ну да, отлить такую порцию и остаться на свободе?

    22
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го января

    Обмазывать Овального слюнями - не лучший способ проявить свой профессионализм, г-н Евдокимов.

    30
    5
  • JB
    Janis Berzin
    4-го января

    "трагедию шекспировского накала с евангельским сюжетом" - если только Навального рассматривать в качестве Иуды или козлища, ведущего баранов-агнцов на убой. Современный аналог агента охранки попа Гапона, повешенного эсерами, чьё убийство организовал Азеф - секретный сотрудник Департамента полиции и глава Боевой организации эсеров по совместительству.

    40
    4
Читать все комментарии

