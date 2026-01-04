Baltijas balss logotype
В Дании испугались захвата Гренландии после атаки США на Венесуэлу 3 653

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: FinnishGovernment / Wikimedia

Фото: FinnishGovernment / Wikimedia

Серенсен призвал США уважать территориальную целостность Дании и Гренландии.

Датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен призвал США уважать территориальную целостность Королевства Дания, в частности острова Гренландии. Соответствующий пост он разместил в социальной сети X.

«Просто дружеское напоминание о США и Королевстве Дания: мы близкие союзники и должны продолжать работать вместе в этом качестве. Безопасность США — это также безопасность Гренландии и Дании... И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», — написал он.

Так дипломат отреагировал на публикацию Кэти Миллер, супруги заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера, с окрашенной в цвета американского флага картой Гренландии с подписью «СКОРО».

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

#США #Дания #безопасность #Венесуэла #дипломатия #социальные сети #Гренландия #политика
Оставить комментарий

(3)
  • 4-го января

    заберёт, даже не сомневайтесь.

    4
    0
  • ji
    jurijs ivanovs
    4-го января

    зеленский может не беспокоиться ! если что то американские десантники на вертолётах вывезут его из киева в сша ! там ему сделают пластическую операцию дадут денег и новые документы ! будут с миндичем и ермаком чам гонять с трампом !

    4
    1
  • ji
    jurijs ivanovs
    4-го января

    это не первая такая операция сша ! сценарий один и тото же ! вертолёты с десантниками ! захват президента ! вывоз в сша ! так сша действуют по всему миру ! тем более у себя на американском континенте американцы будут делать всё что захотят ! и плевали они на оон и международное право !!! венесуэла не первая ! не надо делать вид что раньше таеого там не было ! было всегда !!! и будет !!!СЛАВА УКРАИНЕ !!!

    3
    4
Читать все комментарии

