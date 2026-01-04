Baltijas balss logotype
Заведующий Венесуэлой. Стало известно, кого США назначили управлять этой страной 4 1514

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Заведующий Венесуэлой. Стало известно, кого США назначили управлять этой страной

По сообщению агентства Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника в США, административную роль в американском управлении Венесуэлой после свержения правителя Мадуро возьмет на себя госсекретарь Марко Рубио.

Ключевую административную роль со стороны Соединенных Штатов в управлении Венесуэлой после свержения правителя этой страны Николаса Мадуро возьмет на себя глава Госдепартамента США Марко Рубио. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило агентство Bloomberg в воскресенье, 4 января. Сам госсекретарь США - американец кубинского происхождения, он родился в Майами в семье иммигрантов с Кубы.

Как уточняет Bloomberg, президент США Дональд Трамп заявил, что уделяет большое внимание нефтяной отрасли Венесуэлы, а американские нефтяные компании "потратят миллиарды долларов" на восстановление нефтяной инфраструктуры в стране.

Команда Трампа в составе госсекретаря Марко Рубио, советника по внутренней безопасности Стивена Миллера и министра обороны Пита Хегсета в настоящий момент работает над структурой управления Венесуэлой, уточнил газете The Wall Street Journal неназванный высокопоставленный американский чиновник.

#США #Дональд Трамп #Венесуэла #геополитика #внешняя политика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • З
    Злой
    4-го января

    Везде где есть нефть или развита промышленность, страна из 3 букв называет президентов этих стран диктаторами и вмешивается в их управление, единственное в Белоруссии не сложилось, слишком президент сильный оказался, а на Россию стрёмно член дрочить, можно и по роже отхватить.

    14
    2
  • АП
    Алексей Попович
    4-го января

    Что-то я не понял, страну же ещё не захватили, только президента спёрли.

    17
    2
  • С
    Сарказм
    Алексей Попович
    4-го января

    Ну так персоналистские диктаторские режимы держатся ровно до того момента, пока пахан на троне и при силе. Как только он пропадает, сражаться становится незачем, не для кого, да и не оплачивается. Да и куда им против штатов-то, для такого нужна сильнейшая мотивация, а мадурка с его бандой - не те люди, которые способны ее вселить.

    5
    13
  • ТК
    Тото Кутунио
    Алексей Попович
    4-го января

    По Скайпу похоже 😁

    4
    1
Читать все комментарии

