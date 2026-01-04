По сообщению агентства Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника в США, административную роль в американском управлении Венесуэлой после свержения правителя Мадуро возьмет на себя госсекретарь Марко Рубио.

Ключевую административную роль со стороны Соединенных Штатов в управлении Венесуэлой после свержения правителя этой страны Николаса Мадуро возьмет на себя глава Госдепартамента США Марко Рубио. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило агентство Bloomberg в воскресенье, 4 января. Сам госсекретарь США - американец кубинского происхождения, он родился в Майами в семье иммигрантов с Кубы.

Как уточняет Bloomberg, президент США Дональд Трамп заявил, что уделяет большое внимание нефтяной отрасли Венесуэлы, а американские нефтяные компании "потратят миллиарды долларов" на восстановление нефтяной инфраструктуры в стране.

Команда Трампа в составе госсекретаря Марко Рубио, советника по внутренней безопасности Стивена Миллера и министра обороны Пита Хегсета в настоящий момент работает над структурой управления Венесуэлой, уточнил газете The Wall Street Journal неназванный высокопоставленный американский чиновник.