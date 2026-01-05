Baltijas balss logotype
Аятолла Хаменеи планирует побег в Москву - СМИ

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
Korrespondent
Изображение к статье: Аятолла Хаменеи планирует побег в Москву - СМИ
ФОТО: пресс-фото

Руководство Ирана разработало "План Б" на случай падения режима в результате протестов и беспорядков в стране.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сбежит в Москву, если его режим падет. Об этом в воскресенье, 4 января, пишет издание The Times со ссылкой на отчет разведки.

В сообщении говорится, что 86-летний Хаменеи сбежит из Тегерана вместе со своими помощниками и членами семьи, если его силы безопасности не смогут остановить растущие демонстрации или покинут его сторону на фоне беспорядков.

"План Б" предназначен для Хаменеи и его очень близкого круга соратников и семьи, включая его сына и номинированного наследника престола Моджтабу", – сообщил источник в разведке британской газете.

Напомним, в Иране уже более недели продолжаются протесты, поводом для которых стали действия правительства по резкому падению валюты и быстрому росту цен.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "придут на помощь" иранским протестующим, если власть прибегнет к жестоким убийствам.

Корреспондент

#Иран #США #разведка #протесты #Москва #беспорядки #политика
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    5-го января

    Лучше в британь или швецию. Там его благославенных бибизян с теми же идеями в черепах, больше.

    0
    1

