Руководство Ирана разработало "План Б" на случай падения режима в результате протестов и беспорядков в стране.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сбежит в Москву, если его режим падет. Об этом в воскресенье, 4 января, пишет издание The Times со ссылкой на отчет разведки.

В сообщении говорится, что 86-летний Хаменеи сбежит из Тегерана вместе со своими помощниками и членами семьи, если его силы безопасности не смогут остановить растущие демонстрации или покинут его сторону на фоне беспорядков.

"План Б" предназначен для Хаменеи и его очень близкого круга соратников и семьи, включая его сына и номинированного наследника престола Моджтабу", – сообщил источник в разведке британской газете.

Напомним, в Иране уже более недели продолжаются протесты, поводом для которых стали действия правительства по резкому падению валюты и быстрому росту цен.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "придут на помощь" иранским протестующим, если власть прибегнет к жестоким убийствам.

