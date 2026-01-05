Главы правительств Дании и Гренландии раскритиковали высказывания президента США Дональда Трампа в отношении острова, сделанные им на фоне обсуждения военной операции США в Венесуэле. Премьеры в воскресенье, 4 января, выступили с заявлениями о недопустимости подобных высказываний со стороны американского союзника.

"Совершенно бессмысленно говорить о необходимости захвата Гренландии Соединенными Штатами. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран, входящих в состав Датского королевства (Дания, Гренландия, Фарерские острова. - Ред.)", - цитирует агентство Reuters заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Вследствие этого политик призвала США "прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника, а также в адрес другой страны и другого народа". Она напомнила, что Вашингтон уже получил от Гренландии ответ: остров не продается.

В схожем ключе выступил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. "Когда президент Соединенных Штатов говорит, что "нам нужна Гренландия", и связывает нас с Венесуэлой и военной интервенцией, это не просто неправильно. Это неуважительно", - цитирует Нильсена Reuters.

Трамп описал Гренландию как "окруженную" кораблями Китая и России

Заявления Фредериксен и Нильсена стали реакцией на высказывания Трампа, сделанные им ранее в этот же день в беседе с журналистом The Atlantic Майклом Шерером. Журналист обсуждал с президентом США ранее проведенную военную операцию в Венесуэле и захват местного правителя Николаса Мадуро. На фоне этого Трамп заявил, что Венесуэла, возможно, будет не последней страной для американского вмешательства.

"Нам абсолютно точно нужна Гренландия", - продолжил глава Белого дома, добавив, что остров "окружен российскими и китайскими кораблями". Вместе с тем президент США заявил, что "другим предстоит решить, что означают военные действия США в Венесуэле для Гренландии". По словам Майкла Шерера, речь в этом высказывании Трампа идет о госсекретаре США Марко Рубио - тот днем ранее призывал "обратить внимание" на ситуацию с Гренландией на фоне военной операции США в Венесуэле и отмечал, что Трамп "решает проблемы", о которых говорит.

"Вчера Марко великодушно отозвался обо мне, - сказал Трамп. - Знаете, я тогда не имел в виду Гренландию. Но нам Гренландия действительно нужна, безусловно. Она нужна нам для обороны".

Жена советника Трампа опубликовала карту Гренландии в цветах флага США

Про амбиции Трампа по поводу Гренландии напомнил не только Марко Рубио. 4 января жена заместителя главы аппарата Трампа Стивена Миллера Кэти Миллер разместила в соцсети X пост, в котором была показана карта острова в цветах флага США. В подписи к изображению было написано "Скоро".

Такой поступок не остался незамеченным в Копенгагене. "Моя страна требует безусловного уважения территориальной целостности Дании", - прокомментировал пост Миллер посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен. По его словам, Дания и США являются "близкими союзниками и должны продолжать работать вместе как таковые".

Гренландия - автономная область в составе Дании, находящаяся в Арктике. С начала второго президентского срока Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что планирует присоединить Гренландию к США из "соображений национальной безопасности". В конце 2025 года Белый дом назначил спецпосланника по Гренландии, который пообещал работать над тем, чтобы сделать остров частью США. В Дании и самой Гренландии негативно отреагировали на это решение.

