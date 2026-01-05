Baltijas balss logotype
Эксперты удивились молчанию российских «Игл» в Венесуэле

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эксперты удивились молчанию российских «Игл» в Венесуэле
ФОТО: Global Look Press

Эксперты удивились молчанию расчетов ПВО Венесуэлы с тысячами закупленных в РФ «Игл».

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Венесуэлы практически бездействуют, несмотря на заявления о тысячах переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) на вооружении. Молчанию ПВО удивились эксперты в соцсетях.

Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявлял о расчетах с тысячами ПЗРК «Игла-С» российского производства на ключевых позициях. Он подчеркнул, что в арсенале Каракаса более пяти тысяч ПЗРК.

«А где?» — спрашивают журналисты, комментируя ролик с тяжелыми транспортными вертолетами США CH-53 Sea Stallion и CH-47 Chinook. На записи видно, как пять вертолетов беспрепятственно пролетают над атакуемым Каракасом. Появление этих вертолетов указывает на возможное проведение десантной операции.

В октябре стало известно, что вооруженные силы Венесуэлы начали переброску систем ПВО С-125-2М «Печора-2М» к береговой линии. Считалось, что системами планировали обеспечить защиту от американского десанта.

#Венесуэла #ПВО #Россия #политика
(1)
  • A
    Aleks
    5-го января

    Сдали страну ,прекрасно зная ,что никакой помощи ни от Китая,ни от России не будет,а Родину защищать и кровь проливать элита Венесуэллы не собиралась...Она прекрасно будет жить и при США. Да и спецслужбы РФ и Кремль давно прекратили помощь Венесуэле,уже тогда ,когда не захотели продать запчасти к самолётам. Уверен,что договорняк между Трампом и Путиным присутствует и тут,ведь операция в Венесуэле выгодна Израилю и тут Вова с Доней едины. Но хоть области Путин,надеюсь,выторговал на Украине?Или Венесуэлу сдал бескорыстно для России(себя то точно не обошел,ведь деньги любит ещё со времён работы у Собчака)😎

    7
    6

