Эксперты удивились молчанию расчетов ПВО Венесуэлы с тысячами закупленных в РФ «Игл».

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Венесуэлы практически бездействуют, несмотря на заявления о тысячах переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) на вооружении. Молчанию ПВО удивились эксперты в соцсетях.

Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявлял о расчетах с тысячами ПЗРК «Игла-С» российского производства на ключевых позициях. Он подчеркнул, что в арсенале Каракаса более пяти тысяч ПЗРК.

«А где?» — спрашивают журналисты, комментируя ролик с тяжелыми транспортными вертолетами США CH-53 Sea Stallion и CH-47 Chinook. На записи видно, как пять вертолетов беспрепятственно пролетают над атакуемым Каракасом. Появление этих вертолетов указывает на возможное проведение десантной операции.

В октябре стало известно, что вооруженные силы Венесуэлы начали переброску систем ПВО С-125-2М «Печора-2М» к береговой линии. Считалось, что системами планировали обеспечить защиту от американского десанта.