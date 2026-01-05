Baltijas balss logotype
«Мы закончимся»: Туск обратился с резким заявлением к Европе на фоне угроз Трампа 0 783

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
УНИАН
Изображение к статье: «Мы закончимся»: Туск обратился с резким заявлением к Европе на фоне угроз Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказал суровое предупреждение относительно будущего Европы. По его словам, без единства континент "закончится" на фоне разногласий в позициях стран ЕС по внешней политике. Об этом пишет Politico.

Туск отметил, что Европу не будут воспринимать "серьезно", если она будет "слабой и разделенной: ни враги, ни союзники".

"Это уже сейчас очевидно. Мы должны наконец поверить в свою силу, мы должны продолжать вооружаться, мы должны оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех, и все за одного. Иначе мы закончимся", - подчеркнул политик.

Отмечается, что предупреждение Туска прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп начал угрожать взять под контроль Гренландию.

"Нам нужна Гренландия из соображений национальной безопасности. Мы разберемся с Гренландией примерно за два месяца. Поговорим о Гренландии через 20 дней", - отметил американский лидер.

Известно, что реакция Европейского Союза на спецоперацию США в Венесуэле была немного неоднозначной. В частности глава евродипломатии Кая Каллас призвала к "сдержанности" в заявлении, которое получило поддержку 26 стран-членов, кроме Венгрии.

"Между тем Испания отделилась от ЕС и присоединилась к пяти латиноамериканским странам в гораздо более решительном заявлении, в котором осуждала нападение Вашингтона на суверенитет Венесуэлы и призвала не эксплуатировать природные ресурсы страны на фоне обещания Трампа захватить ее нефтяные месторождения", - подчеркнули в Politico.

В то же время Италия высказалась более одобрительно, назвав военные действия "законными против гибридных атак на безопасность".

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо был резким, отметив, что вторжение США в Венесуэлу является "очередным доказательством распада мирового порядка". Тогда как венгерский премьер написал, что "либеральный мировой порядок распадается".

Угрозы Трампа в отношении Гренландии - что известно

Ранее стало известно, что США намекают на вторжение в Гренландию после захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. В частности в Вашингтоне начали намекать, что Гренландия может стать следующей в списке американских силовых операций.

После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала США прекратить угрозы в адрес своего союзника, подчеркнув, что остров "не продается".

"Это совершенно не имеет никакого смысла - говорить о том, что для США якобы необходимо перебрать контроль над Гренландией. США не имеют никаких оснований аннексировать одну из трех стран, входящих в состав Королевства Дания", - подчеркнула она.

#Дональд Трамп #Европа #Венесуэла #Гренландия #угрозы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
