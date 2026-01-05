Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

О крахе американской империи завила экс-помощница Байдена 1 556

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: О крахе американской империи завила экс-помощница Байдена
ФОТО: Youtube

Сегодня мир наблюдает падение американской империи. Об этом рассказала в интервью СМИ экс-помощница политика Джо Байдена Тара Рид.

«Американцы сыты по горло бесконечными войнами. Я вижу упадок, подобный падению Римской империи, и сейчас мы наблюдаем падение американской империи. Мне кажется, это похоже на распад Советского Союза», — отметила она.

По словам Рид, сейчас США погружается в хаос. Она также подчеркнула, что если американский президент Дональд Трамп не возьмется за ум и не займется внутренней политикой, Штаты могут не выдержать еще четыре года такого существования.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе разделились мнения относительно похищения лидера Николаса Мадуро. Демократический блок возмутился тем, что он до сих пор остается в неведении из-за «грандиозной военной операции», которую провели военные в отношении Каракаса.

При этом сам Трамп заявил, что Штаты на данном этапе думают больше о восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, - чтобы торговать венесуэльской нефтью, - чем о выборах там.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #Венесуэла #Джо Байден #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    5-го января

    Горбачев начал,Ельцин продолжил,а Путин закончит,говорят в России. В США говорят,что Трамп развалит США. Как понимаю,останется один Китай?!😀 Похоже что национальным латышским языком будет не иврит,а китайский?! Посмотрю тогда,как Витенберг или ещё кто то снимет буквы с Дома Пекина ,а кто то заблокирует счёт.👽👽👽😀

    6
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Китае высказались об операции по похищению Мадуро в Венесуэле
Изображение к статье: Россия готовится к сдаче Беларуси? В Москве предупредили о лете 2026 года и планах США
Изображение к статье: «Хватит!» Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке
Изображение к статье: Гренландия под США? В Белом доме избегают прямых ответов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео