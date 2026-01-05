Baltijas balss logotype
Стало известно о тайном плане побега верховного лидера Ирана в Москву 1 346

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно о тайном плане побега верховного лидера Ирана в Москву
ФОТО: Global Look Press

Times: Хаменеи хочет бежать в Москву в случае усиления беспорядков в Иране.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из страны на случай, если силовики не смогут подавить протесты в стране. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на данные из отчетов разведки.

В материале говорится, что 86-летний лидер Ирана намерен бежать из Тегерана в сопровождении ближайшего окружения, состоящего из 20 помощников и членов семьи. Этот сценарий возможен, если Хаменеи увидит, что армия и силы безопасности переходят на сторону протестующих, либо перестанут выполнять приказы.

«Хаменеи бежит в Москву, поскольку для него нет другого места», — заявил в интервью газете бывший израильский разведчик Бени Сабти, сбежавший из Ирана спустя восемь лет после исламской революции.

Сам же план побега, отмечают авторы, основан на опыте бегства свергнутого президента Сирии Башара Асада.

#Иран #разведка #протесты #Москва #армия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го января

    Да-да, ежовские палачи, помнится, пачками сажали людей за попытки прокопать туннель "Москва-Бомбей" в интересах британской разведки. Сдаётся мне это истории из одного лукошка. Но хоть не сажают пока - просто байки из немытого пальца высасывают...

    4
    1

