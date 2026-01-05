Baltijas balss logotype
Швеция потеряет большинство коренного населения, предсказал профессор

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Пока что на пешеходных улицах королевства весьма людно.

Пока что на пешеходных улицах королевства весьма людно.

Единственное, что может спасти ситуацию, - это принудительное возвращение граждан восточных и африканских стран.

Финский профессор Кюёсти Тарвайнен предупреждает, что демографическое развитие Европы уже прошло кризисную черту, и Швеция является одной из стран, где изменения происходят быстрее всего.

Финский математик и демографический аналитик Кюёсти Тарвайнен (на фото), почётный профессор Университета Аалто, считает, что демографические изменения Европы идут полным ходом и во многих отношениях необратимы.

tarvainen.jpg

Основываясь на показателях рождаемости, уровне иммиграции и различиях в фертильности между различными группами населения, он считает, что нынешнее национальное большинство Швеции рискует стать меньшинством уже до конца нынешнего века.

Финский профессор утверждает, что это не просто его предположение, а результат математически предсказуемых процессов.

Он описывает Швецию, как одну из стран с особенно высокими темпами перемен и утверждает, что сочетание низкой рождаемости внутри страны и продолжающейся иммиграции создаёт долгосрочную напряженность. Если игнорировать эти изменения, то будущие поколения столкнутся с конфликтами, которые можно было бы смягчить или избежать благодаря более ранним политическим решениям.

Но в любом случае в течение этого столетия этнические шведы в своей собственной стране окажутся в меньшинстве, а единственное, что может спасти ситуацию, - это принудительное возвращение граждан восточных и африканских стран к себе на родину.

«Великобритания станет первой страной, где коренное население станет меньшинством. Это произойдет примерно через 30 лет. Но когда речь заходит об исламизации, то больше всего от этого страдают Швеция и Франция. Если мусульмане станут большинством в Швеции, то в стране произойдёт военный переворот. В шведской армии много патриотически настроенных людей», - предупреждает Тарвайнен.

Население Швеции в настоящее время составляет более 10,6 миллионов человек, с последними оценками, указывающими на цифру около 10,55 млн, показывая замедление роста из-за снижения рождаемости и иммиграции, но продолжающийся прирост. Страна пересекла отметку в 10,5 млн в 2022 году, и ожидается, что 11-миллионный рубеж будет достигнут примерно к 2032 году, несмотря на текущие демографические тенденции.

Читайте нас также:
#Швеция #демография #миграция #прогноз #конфликты #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • VU
    Vards Uzvards
    5-го января

    В Финляндии проблемы решили и "финский профессор" решил помочь Швеции? Как "принудительное возвращение к себе на родину темнокожих иммигрантов и гастарбайтеров на родину" поднимет фертильность шведских женщин, увеличит рождаемость среди шведов? Возможно причины вымирания коренного населения связаны с социальными проблемами, не позволяющие "светлокожим голубоглазым христианским арийцам" размножаться? Обычный ультраправый провокатор этот "профессор".

    1
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Vards Uzvards
    5-го января

    «Если вы вдруг стали для кого – то плохим, значит, много хорошего было сделано для этого человека зря».

    3
    3
  • АП
    Алексей Попович
    5-го января

    Даже Илон Маск сказал, что белое население вымирает.

    9
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    Алексей Попович
    5-го января

    Даже? Это зигующий самодур, воспитанный в "лучших" расистских, колонизаторских традициях Претории? Срочно нужно перечислить ещё пару сотен миллиардов, чтобы он стал первым триллионером?

    0
    9
Читать все комментарии

Видео