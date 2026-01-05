Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что не верит в то, что украинские дроны атаковали резиденцию главы РФ Владимира Путина в Новгородской области, как утверждает Кремль, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Я не верю, что эта атака действительно произошла», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта по пути из Флориды.

По его словам, «что-то» действительно произошло недалеко от резиденции Путина, однако после анализа доказательств американские официальные лица пришли к выводу, что Украина не атаковала эту резиденцию.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) пришло к выводу, что, вопреки утверждениям России, Украина не осуществляла атаку с применением беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области. Об этом на прошлой неделе журналистам сообщили представители американских властей.

Сначала Трамп, после телефонного разговора с Путиным, критиковал Украину, утверждая, что она совершила такую атаку.

Между тем Киев категорически опроверг, что имела место подобная атака.

Ссылаясь на американских чиновников, газета Wall Street Journal на прошлой неделе сообщила, что удар украинских дронов был направлен против военного объекта в том же регионе, где находится одна из резиденций Путина, но не рядом с самой резиденцией. Это подтверждено анализом ЦРУ.

Телерадиокомпании PBS и CNN сообщили, что в среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал Трампа о выводах разведки.

После встречи с Рэтклиффом Трамп поделился в своей соцсети Truth Social комментарием таблоида New York Post, резко критикующим Россию. В публикации New York Post Путин назван настоящим препятствием на пути к миру.