Полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего политикам, поскольку, по словам правоохранителей, на основании имеющейся информации нет оснований полагать, что эти жестокие угрозы планируется привести в исполнение, пишет Elu24.

В конце декабря сообщалось, что эстонец, много лет назад прославившийся на рынке в Хельсинки как продавец грибов в стиле кунг-фу, начал угрожать в своем Facebook политикам Марту и Мартину Хельме, а также Варро Вооглайду. «Семью Хельме лично застрелю! Даю на это свое слово!» — заявил мужчина в видеообращении. Кроме того, он угрожал перерезать горло и Варро Вооглайду.

В новостной передаче «Reporter» на телеканале Kanal 2 и Варро Вооглайд, и Март Хельме заявили, что уже отправили сообщение в веб-полицию, но ответа не получили. Март Хельме тогда сказал, что не боится за свою жизнь, но признал: «Хотя этот персонаж, как выяснили некоторые люди в социальных сетях, изучив его прошлое, сидел в тюрьме и дрался с финской полицией, и у него, так сказать, есть досье. То есть, речь идет, по-видимому, о человеке, уровень угрозы от которого выше, чем от случайного прохожего на улице».

Если еще несколько дней назад полиция комментировала, что дело еще не возбуждено, но видео находится на рассмотрении, то теперь стало известно, что никакого разбирательства инициировано не будет.

«Никто ничего делать не собирается, нам самим придется думать, как защитить свою семью»

Моника Хельме также сообщила на своей странице в Facebook, что получила от полиции неутешительный ответ. «Мы получили ответ от эстонской полиции, что они не видят причин для возбуждения дела по поводу этой особенно грубой, жестокой и прямой угрозы убийством, высказанной в адрес нашей семьи и Варро Вооглайда», — пишет она. «Веб-полиция также подтвердила, что они ничего сделать не могут, в META отправлено письмо, и они лишь посоветовали: примите закон о разжигании ненависти, если хотите, чтобы полиция могла что-то делать в таких случаях. Совершенно ясно, что никто ничего делать не собирается, нам самим придется думать, как мы справимся с защитой своей семьи. Когда отец или мать чьих-то детей окажется в гробу, над этим будут только злорадствовать».

Хельме констатирует, что не остается ничего другого, как жить дальше с осознанием того, что нужно жить, пока жизнь дана, пока какой-нибудь подобный сумасшедший ее не отнимет. «И с осознанием того, что до тех пор институты, которые должны обеспечивать безопасность эстонского народа, будут находить любые формальные причины, чтобы в нашем случае ничего не предпринимать», — добавляет она.

Руководитель группы по расследованию преступлений против личности Ляэне-Харьюского отделения полиции Пилле Вилу пояснила, что угроза убийством или причинением вреда здоровью наказуема в том случае, если существует реальная опасность приведения угрозы в исполнение. «Публикация подобных видео в социальных сетях, безусловно, является неприемлемым поведением, но на основании имеющейся на данный момент информации у нас нет оснований полагать, что угрозы планируется осуществить, и поэтому полиция не начала производство по данному видео. Разумеется, при появлении новой информации мы всегда готовы пересмотреть это решение».

«Если кто-то чувствует, что ему угрожают в интернете или в личной беседе, об этом обязательно нужно сообщить в полицию. Полиция всегда оценивает ситуацию и серьезность угроз и реагирует по мере необходимости», — добавляет она. «Автор данного поста находится в Финляндии. Мы уже сообщили об этой публикации нашим коллегам там, чтобы они могли связаться с автором, а также связались с META с просьбой удалить это обращение из социальных сетей».