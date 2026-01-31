В своей статье для немецкой ежедневной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пишет, что для защиты жителей и обществ Европы европейские лидеры должны добиваться того, чтобы участники агрессивной войны России не могли въехать в Шенгенскую зону.

«Участники агрессивной войны России не должны въезжать в Европу. Бывшие российские солдаты представляют собой угрозу безопасности», – пишет Цахкна в статье под названием «Российским ветеранам необходимо запретить въезд».

«Эта война, в ходе которой на улицах Бучи были казнены мирные жители, породила большое количество бойцов с боевым опытом, которые сегодня представляют конкретную угрозу для внутренней безопасности Европы. Без общеевропейского запрета на выдачу виз и видов на жительство виновники этой агрессивной войны перемещаются по Шенгенской зоне под защитой наших же правил», – пишет Цахкна, отмечая, что масштаб проблемы огромен.

Около 1,5 миллиона человек воевали на службе империалистических целей России. Среди них есть осужденные преступники, освобожденные из тюрем и отправленные прямо на фронт, в том числе осужденные за насильственные преступления: убийства, нанесение тяжких телесных повреждений и другие тяжкие преступления. К концу 2024 года таким образом будет завербовано до 180 000 заключенных.

Теперь эти бойцы обладают обширным боевым опытом, они систематически применяли насилие и участвовали в военных преступлениях и зверствах против мирного населения Украины. Сочетание криминального прошлого, военного опыта и идеологической закалки, под влиянием которой многие из них открыто считают Европу своим врагом, превращает их в конкретную и долгосрочную угрозу безопасности.

У Европы уже есть опыт того, с какими долгосрочными рисками связано возвращение комбатантов с войны. Начиная от исламистских боевиков из Сирии и Ирака и заканчивая ветеранами балканских войн, люди с боевым опытом впоследствии выбирали путь терроризма, присоединялись к экстремистским сетям или становились на путь тяжкой организованной преступности. Боевой опыт не исчезает после возвращения.

Угроза не абстрактна. Без единого запрета на въезд вполне реально, что лица, участвовавшие в зверствах в таких местах, как Буча, однажды смогут свободно путешествовать по Европе. Тот, кто носил там оружие, сможет позже на основании тех же шенгенских правил сесть как обычный пассажир на поезд, идущий из Варшавы в Берлин, Париж или Амстердам. Если ничего не изменится, риски безопасности, с которыми Европа уже сталкивалась, повторятся – на этот раз как прямое следствие агрессивной войны России.

Позволить этим людям въезжать в Шенгенскую зону или поселяться в ней после участия в самой жестокой войне в Европе со времен Второй мировой войны было бы серьезной, но предотвратимой ошибкой – ошибкой, которая напрямую поставит под угрозу безопасность и благополучие наших граждан.

Это не домыслы. Мы уже видим, как Москва использует все доступные средства против демократического Запада: дипломатов используют для вербовки агентов влияния, миграцию превращают в инструмент давления, а энергию, дезинформацию и криминальные сети – для шантажа.

Бывшие бойцы российских вооруженных сил представляют собой явную угрозу для внутренней безопасности. Они являются благодатной почвой для вербовки российскими спецслужбами и могут быть использованы для диверсий, дестабилизации, кибератак, мобилизации экстремистов и организации преступности на европейской земле. Это полностью вписывается в схему гибридной агрессии Москвы.

Главы государств и правительств европейских стран должны действовать незамедлительно, чтобы защитить наше население и наши общества. Участники агрессивной войны России не должны получить возможность въезжать в Европейский союз и подрывать нашу внутреннюю безопасность. Европа должна ввести единый запрет на выдачу шенгенских виз и видов на жительство в ЕС лицам, воевавшим на стороне России в Украине.

Это не коллективное наказание, а привлечение к индивидуальной ответственности. Участие в агрессивной войне не является нейтральным действием. Международное право предельно ясно, и доверие к Европе зависит от соответствия ее принципов и действий.

Эстония уже сделала первый решительный шаг, введя запрет на въезд в Шенгенскую зону для 261 человека, участвовавшего в войне России против Украины. Запрет, распространяющийся на всю Шенгенскую зону, также послал бы однозначный политический сигнал: у агрессии есть долгосрочные последствия. Нельзя совершать зверства против соседней страны, а затем рассчитывать на возможность наслаждаться европейскими свободами, процветанием и безопасностью.

Речь идет о защите – защите наших граждан, наших демократических институтов и основанного на правилах порядка, который объединяет Европу. В качестве первоочередной задачи страны-члены ЕС должны ввести всеобъемлющий запрет на въезд и отказать в выдаче виз и видов на жительство всем установленным гражданам России, которые участвовали в агрессивной войне против Украины.

К тем, кто участвовал в агрессивной войне России, нельзя относиться в свободной Европе как к обычным путешественникам. Безопасность Европы требует ясности, единства и решимости – и момент для действий настал.