В пятницу в США были обнародованы новые материалы по делу осуждённого сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в которых упоминаются ряд известных персон — в том числе бывший президент США Дональд Трамп, сооснователь «Microsoft» Билл Гейтс, британский миллиардер Ричард Брэнсон и бывший принц Великобритании Эндрю, сообщает ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Никто из них в рамках данного дела не обвиняется в правонарушениях.

В материалах содержится список утверждений о сексуальных нападениях, собранный ФБР, связанных с Трампом. Многие утверждения поступили от анонимных звонивших и содержат неподтверждённую информацию.

Ряд утверждений, некоторые из которых являются пересказами слов других людей, были направлены в Национальный центр по выявлению угроз ФБР, который принимает информацию по телефону и электронной почте. Согласно документам, следователи предприняли дальнейшие действия по нескольким сообщениям, однако часть из них была признана недостоверной.

Трамп на протяжении многих лет отрицает какую-либо причастность к делу Эпштейна.

Среди документов есть электронное письмо, в котором Эпштейн утверждает, что у Гейтса были внебрачные связи. Фонд Гейтса в комментарии для «New York Times» опроверг это заявление.

Новые документы также свидетельствуют о дружеских отношениях между Эпштейном и Брэнсоном. В письме от 11 сентября 2013 года Брэнсон пишет Эпштейну: «В любое время, когда вы будете поблизости, буду рад вас видеть. Если только вы приведёте с собой свой гарем!»

В материалах также содержится переписка по электронной почте между Эпштейном и миллиардером Илоном Маском. В ноябре 2012 года Эпштейн спрашивает Маска: «Сколько вас будет лететь на остров на вертолёте?» Маск ответил: «Скорее всего, только Талула и я. В какой день/ночь будет самая дикая вечеринка на твоём острове?»

Позже Маск заявил на платформе X, что «осознаёт, что отдельные письма из переписки с [Эпштейном] могут быть интерпретированы неверно и использованы для того, чтобы запятнать моё имя». Он добавил: «Мне это безразлично, но мне важно, чтобы мы хотя бы попытались привлечь к ответственности тех, кто вместе с Эпштейном совершал тяжкие преступления, особенно в отношении эксплуатации несовершеннолетних девушек».

Бывший принц Великобритании Эндрю пригласил Эпштейна в Букингемский дворец в сентябре 2010 года, когда финансист находился в Лондоне. В переписке Эпштейн спрашивает Эндрю: «Когда вы хотите, чтобы я... нам также понадобится... немного личного времени». Эндрю ответил: «Мы можем поужинать в Букингемском дворце, и у нас будет достаточно уединения».

Согласно документам, Эндрю сделал это предложение спустя месяц после того, как Эпштейн предложил познакомить его с 26-летней россиянкой. Принц выразил желание её увидеть, но в материалах нет подтверждения, что встреча действительно состоялась.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США в пятницу опубликовало ещё не менее трёх миллионов страниц материалов по делу Эпштейна.

Также были обнародованы более 2000 видеозаписей и 180 000 изображений.

Эпштейн обвинялся в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек и торговле людьми с целью сексуального насилия. Так и не дождавшись суда, он покончил с собой в августе 2019 года в федеральном следственном изоляторе в Нью-Йорке, на следующий день после публикации документов, проливающих свет на его сеть торговли сексуальными услугами в период с 2002 по 2005 год.

Под давлением со стороны республиканцев Трамп в ноябре прошлого года подписал закон, обязывающий Министерство юстиции в течение 30 дней обнародовать большую часть материалов по делу Эпштейна.

Министерство юстиции, пропустив крайний срок 19 декабря, сообщило, что поручило сотням юристов пересмотреть документы, чтобы определить, что нужно отредактировать для защиты идентичности жертв сексуального насилия и недопущения риска для продолжающегося расследования.

Объём подлежащих проверке документов увеличился до примерно шести миллионов страниц, включая копии, указало министерство.

Перед Рождеством Минюст уже публиковал тысячи документов, включая фотографии, стенограммы интервью, журналы звонков и другие материалы. Многие из них уже были доступны или подверглись существенной редактуре.