На днях СМИ сообщили о создании при правительстве рабочей группы по предотврашению возможного вмешательства недружественных стран в грядущие сеймовские выборы. На эту новость в социальной сети X отреагировал независимый депутат Сейма Дидзис Шмитс: "Каждая власть во все времена перед неизбежным падением начинает вести себя трагикомично … Неотъемлемой частью трагикомического представления «Единства», конечно, является «рабочая группа». Как мило и символично!"