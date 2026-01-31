Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Писториус обвинил Путина в терроре против населения Украины 5 1348

В мире
Дата публикации: 31.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Писториус обвинил Путина в терроре против населения Украины

Министр обороны ФРГ усомнился в готовности Кремля к реальным мирным переговорам. Действия российских войск против гражданского населения России Борис Писториус назвал террором.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) обвинил президента России Владимира Путина в терроре против гражданского населения Украины, пишет DW. В интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в субботу, 31 января, он также выразил сомнения в готовности российского лидера к мирному урегулированию, отметив, что пока не видит "никаких признаков того, что Россия всерьез хочет мира".

Писториус подверг критике тот факт, что когда доходит до дела, Путин всегда придерживается своих максимальных требований и нигде не демонстрирует готовности к компромиссам. Он отметил, что во время мирных переговоров в Абу-Даби российская армия подвергла Украину бомбардировкам такого масштаба, какого практически не было ранее в ходе этой войны.

"Террор против гражданского населения"

"Это больше не имеет ничего общего с военным противостоянием. Это террор, который направлен исключительно против гражданского населения, в зиму с температурами минус 20 градусов", - подчеркнул министр.

Глава оборонного ведомства скептически относится к предполагаемой готовности Путина к ограниченному прекращению огня, о котором сейчас идет речь. "У меня есть большие сомнения, что пауза в атаках будет хоть сколько-нибудь серьезно воспринята Москвой", - сказал он немецким журналистам.

×
Читайте нас также:
#Путин #Украина #мирные переговоры #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
8
0
2
2
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео