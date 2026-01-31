Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) обвинил президента России Владимира Путина в терроре против гражданского населения Украины, пишет DW. В интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в субботу, 31 января, он также выразил сомнения в готовности российского лидера к мирному урегулированию, отметив, что пока не видит "никаких признаков того, что Россия всерьез хочет мира".

Писториус подверг критике тот факт, что когда доходит до дела, Путин всегда придерживается своих максимальных требований и нигде не демонстрирует готовности к компромиссам. Он отметил, что во время мирных переговоров в Абу-Даби российская армия подвергла Украину бомбардировкам такого масштаба, какого практически не было ранее в ходе этой войны.

"Террор против гражданского населения"

"Это больше не имеет ничего общего с военным противостоянием. Это террор, который направлен исключительно против гражданского населения, в зиму с температурами минус 20 градусов", - подчеркнул министр.

Глава оборонного ведомства скептически относится к предполагаемой готовности Путина к ограниченному прекращению огня, о котором сейчас идет речь. "У меня есть большие сомнения, что пауза в атаках будет хоть сколько-нибудь серьезно воспринята Москвой", - сказал он немецким журналистам.