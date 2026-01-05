Baltijas balss logotype
В Германии двумя словами описали атаку США на Венесуэлу

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Германии двумя словами описали атаку США на Венесуэлу
ФОТО: Global Look Press

Политик Брантнер: Действия США против Венесуэлы были чистым империализмом.

Действия США против Венесуэлы, включая кражу президента страны Николаса Мадуро, были актом «чистого империализма». Об этом заявила сопредседатель партии «Союз90/Зеленые» Франциска Брантнер в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.

«Угрожать стране военной силой без какой-либо международно-правовой легитимации и при этом откровенно заявлять, что цель — ее нефтяные ресурсы, — это империализм в чистом виде», — указала политик.

Брантнер также выразила опасения, что политика президента США Дональда Трампа означает откат к эпохе грубой силы, как инструмента внешней политики великих держав. Она также раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца, назвав его реакцию на атаку по Венесуэле бегством от реальности.


#США #Дональд Трамп #Венесуэла #геополитика #внешняя политика #критика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
4
0
1
0
0

