В минувшие выходные в ходе военной операции США в Венесуэле были убиты 32 кубинских военнослужащих и полицейских, сообщило в воскресенье правительство Кубы, пишет LETA со ссылкой на AP и AFP.

По данным кубинских властей, кубинские военные и полицейские находились в Венесуэле по просьбе правительства этой страны. Коммунистический режим Кубы поддерживает тесные отношения с левым правительством Венесуэлы.

В память о кубинцах, погибших в Венесуэле, на Кубе объявлен двухдневный траур, говорится в заявлении правительства Кубы.

Гибель кубинских граждан в результате операции США в Венесуэле подтвердил и президент США Дональд Трамп.

"Вчера было убито много кубинцев", — заявил Трамп журналистам в президентском самолёте по пути из Флориды в Вашингтон.

Трамп также выразил мнение, что кубинский режим падёт, если перестанет получать субсидированную нефть из Венесуэлы.

"Куба готова пасть", — заявил президент США, добавив, что не считает вмешательство Вашингтона необходимым, так как режим падёт сам по себе.

"Я не думаю, что какие-либо действия нужны. Похоже, он уже пал", — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что в субботу в ходе военной операции США в Венесуэле были задержаны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Их доставили в Нью-Йорк, где им грозят уголовные обвинения, связанные с поставками наркотиков в США.