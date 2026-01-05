Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В военной операции США в Венесуэле погибли 32 кубинских военных и полицейских - Куба 0 777

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В военной операции США в Венесуэле погибли 32 кубинских военных и полицейских - Куба
ФОТО: пресс-фото

В минувшие выходные в ходе военной операции США в Венесуэле были убиты 32 кубинских военнослужащих и полицейских, сообщило в воскресенье правительство Кубы, пишет LETA со ссылкой на AP и AFP.

По данным кубинских властей, кубинские военные и полицейские находились в Венесуэле по просьбе правительства этой страны. Коммунистический режим Кубы поддерживает тесные отношения с левым правительством Венесуэлы.

В память о кубинцах, погибших в Венесуэле, на Кубе объявлен двухдневный траур, говорится в заявлении правительства Кубы.

Гибель кубинских граждан в результате операции США в Венесуэле подтвердил и президент США Дональд Трамп.

"Вчера было убито много кубинцев", — заявил Трамп журналистам в президентском самолёте по пути из Флориды в Вашингтон.

Трамп также выразил мнение, что кубинский режим падёт, если перестанет получать субсидированную нефть из Венесуэлы.

"Куба готова пасть", — заявил президент США, добавив, что не считает вмешательство Вашингтона необходимым, так как режим падёт сам по себе.

"Я не думаю, что какие-либо действия нужны. Похоже, он уже пал", — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что в субботу в ходе военной операции США в Венесуэле были задержаны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Их доставили в Нью-Йорк, где им грозят уголовные обвинения, связанные с поставками наркотиков в США.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #Венесуэла #Куба #наркотики #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Китае высказались об операции по похищению Мадуро в Венесуэле
Изображение к статье: Россия готовится к сдаче Беларуси? В Москве предупредили о лете 2026 года и планах США
Изображение к статье: «Хватит!» Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке
Изображение к статье: Гренландия под США? В Белом доме избегают прямых ответов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео