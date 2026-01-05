Как пишет The Times со ссылкой на британскую разведку, верховный лидер Ирана Али Хаменеи планирует покинуть Тегеран в случае, если силы безопасности страны перестанут выполнять приказы и перейдут на сторону протестующих.

86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи планирует бежать из Тегерана в сопровождении ближайшего окружения из 20 помощников и членов семьи, если увидит, что армия и силы безопасности перестают выполнять приказы и переходят на сторону протестующих. Об этом в воскресенье, 5 января, написала британская газета The Times со ссылкой на разведку Великобритании. "Этот план Б предназначен для Хаменеи и его ближайшего окружения, включая его сына и предполагаемого наследника Моджтабу", - заявил собеседник издания.

Экс-сотрудник израильской разведки Бени Сабти, бежавший из Ирана после Исламской революции, считает, что аятолла может уехать в Москву, потому что "другого места для него нет". План основан на успешном побеге сирийского лидера Башара Асада в Москву непосредственно перед захватом Дамаска повстанцами.

Активы Хаменеи могут достигать 95 млрд долларов

По словам источника газеты The Times, план побега из Тегерана включает в себя "сбор активов, недвижимости за границей и наличных денег для обеспечения безопасного отъезда". Хаменеи владеет обширной сетью активов, часть из которых находится под управлением одной из самых влиятельных организаций Ирана "Сетад". Это часть системы полугосударственных благотворительных фондов, известных своей финансовой непрозрачностью, уточняет газета.

По оценкам агентства Reuters от 2013 года, общая сумма активов Хаменеи, включая недвижимость и компании, составляет 95 млрд долларов. У многих его ближайших помощников, включая секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, есть родственники, уже проживающие за границей, в том числе в США, Канаде и Дубае, добавляет The Times.

Трамп угрожал заступиться за протестующих в Иране

Соединенные Штаты вмешаются, если Иран будет стрелять по мирным протестующим, выступающим против тяжелой экономической ситуации и высокой инфляции, написал президент США Дональд Трамп 2 января в соцсети Truth Social. В свою очередь секретарь ВСНБ Ирана Али Лариджани обвинил Израиль и США в разжигании протестов. "Народ США должен знать, что Трамп развязал эту авантюру", - подчеркнул он в соцсети X.

"Любая интервенция, направленная на подрыв безопасности Ирана под любым предлогом, повлечет за собой ответные меры", - написал в соцсети X Али Шамхани - советник Хаменеи по политическим вопросам. "Безопасность Ирана - это красная черта", - добавил он.

Протесты в Иране продолжаются девять дней

Демонстрации в Иране начались 28 декабря. В тот день владельцы магазинов в Тегеране закрыли торговые точки в знак протеста против ухудшения экономической ситуации: иранская экономика страдает от инфляции на уровне 40% и от санкций Запада. Позднее к акциям присоединились жители других крупных городов.

30 декабря появились сообщения о первых столкновениях протестующих с полицией и о том, что силовики применили слезоточивый газ. Как отмечало агентство dpa, акции переросли в политические, часть участников скандировала лозунги: "Смерть диктатору" и "Да здравствует король". Первый может относиться к Хаменеи. Второй, по всей видимости, призывает к восстановлению монархии во главе с шахом.

1 января американское агентство Associated Press сообщало о том, что в ходе протестов в Иране погибли по меньшей мере шесть человек. Базирующаяся в Норвегии организация Iran Human Rights 4 января сообщила о 17 погибших. По ее данным, не менее 500 человек арестованы. Иранское информагентство Mehr в тот же день передало, что в ходе "столкновений" в Малекшахи один убит один боец КСИР. Все эти данные пока не могут быть проверены по другим независимым источникам.