Действия США в Венесуэле - сигнал России и Китаю уходить из Южной Америки, - глава литовской дипломатии 1 804

Дата публикации: 06.01.2026
После задержания Соединенными Штатами авторитарного лидера Венесуэлы министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что внимание Вашингтона к региону является сигналом таким государствам, как Россия и Китай, уходить от Южной Америки.

«Одной из важных причин, если говорить о направлении безопасности Соединенных Штатов Америки в сторону Западного полушария (...), является то, что другие государства, которые оказывают там вредоносное влияние, вмешиваются в политические процессы, перехватывают целые секторы экономики, влияя таким образом на безопасность и стабильность в регионе, они должны будут в той или иной форме отступить», — сказал глава литовской дипломатии в понедельник в программе LRT «Тема дня».

«Речь идёт о России, Китае, том же Иране и их влиянии в Южной и Центральной Америке. Америка говорит: "все, хватит"», — заявил он.

По словам Будриса, события в Венесуэле являются сигналом и для других поддерживаемых Россией и Китаем авторитарных лидеров.

«Если посчитать, то это уже какой по счету диктатор, который сложил свои определённые гарантии безопасности в российскую корзину и всё это потерял», — сказал министр.

#США #Литва #Венесуэла #дипломатия #Китай #Россия #политика
(1)
  • A
    Aleks
    6-го января

    Скорее это посыл Китаю,потому что Путин и так уйдет ,откуда попросят,ведь Вова такой же зависимый как и Трамп,а вот Си вряд ли,хотя иногда и играет в одну игру с глобалистам,но в своих интересах,а Путин и Трамп -в интересах другого государства.

    4
    6

