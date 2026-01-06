С 1 января в Болгарии официальной валютой стал евро, и уже в первые дни фиксируются попытки недобросовестных торговцев воспользоваться переходным периодом для необоснованного повышения цен и обмана потребителей.

Одним из наиболее поразительных примеров СМИ называют рост цены на буханку хлеба: 31 декабря она стоила 0,89 болгарского лева (примерно 0,46 евро), а уже 2 января — 1,19 лева (0,61 евро). Таким образом, за 48 часов цена выросла на 33%, пишет tv3.lv.

Эксперты подчеркивают, что такой скачок нельзя объяснить издержками, логистикой или инфляцией — это классическая попытка «прощупать» рынок в условиях хаоса.

Ещё более шокирующий случай зафиксирован с заказанной пиццей, цена которой составила 18,75 лева, но была пересчитана в 36,67 евро — в четыре раза больше правильного значения по фиксированному курсу.

«Возможно, это была техническая ошибка, но в такие моменты потребители должны быть особенно внимательны», — предупреждает защитник прав потребителей Богомил Николов. Он подчеркивает, что именно в первые дни после перехода на евро такие «ошибки» могут дорого обойтись — как в прямом, так и в переносном смысле.

Недобросовестные продавцы «бьют по своим воротам»

Ценовые спекуляции касаются не только продуктов питания. Жители сообщают также о резком росте цен на хозяйственные товары в интернет-магазинах.

Например, пластиковый ящик для хранения, стоивший 1 января 5,23 евро, уже на следующий день продавался за 10,22 евро. Цена на другой аналогичный товар выросла с 12 до почти 24 евро. Эксперты подчёркивают: такие ночные скачки цен никак не связаны с реальными рыночными процессами.

Николов отмечает, что подобная практика вредит самим торговцам — люди просто перестанут у них покупать. Он напоминает, что закон предусматривает серьёзные штрафы за необоснованное повышение цен — до 100 000 левов (более 50 000 евро).

Тревожные сигналы от банков

Проблемы возникают и в банковском секторе. Один гражданин сообщил, что, попытавшись внести на счёт 1400 левов после 1 января, обнаружил, что банк использует курс, отличный от официально зафиксированного. Защитники потребителей подчёркивают, что такие отклонения недопустимы.

«После Нового года не должно существовать счетов в левах — они автоматически конвертируются. Если вы вносите наличные в левах, банк обязан обменивать их по официальному курсу. Любое отклонение — повод для немедленного сигнала», — подчёркивает Николов и призывает внимательно проверять чеки, выписки и цены в первые месяцы после введения евро.

«Золотая возможность» для мошенников

По информации портала Dnevnik.bg, введение евро стало настоящей «золотой возможностью» для мошенников.

Самая распространённая схема сейчас выглядит так: звонит аферист, выдающий себя за сотрудника крупного финансового учреждения, и заявляет, что из-за валютной конвертации необходимо срочно обновить банковский или интернет-банковский аккаунт. Как только жертва предоставляет доступ, со счёта совершаются несанкционированные операции.

Многие звонки поступают из-за границы, чаще всего из Пакистана, и ведутся на английском или ломаном болгарском языке — это уже само по себе должно насторожить.

Период одновременного хождения левов и евро повышает риск распространения фальшивых денег. Мошенники рассчитывают на то, что многие болгары ещё не знакомы с защитными элементами евро-купюр, и пытаются использовать их замешательство.

«Округление» цен за счёт потребителей

Уже в первые дни нового года организация по защите прав потребителей Antispecula получила жалобы на спекуляции с ценами на парковку в торговом центре города Плевен, пишет портал Novinite.bg.

Там цены не столько «округлили», сколько просто удвоили. Организация задаёт закономерный вопрос: понимают ли продавцы, что один лев — это не один евро?

Первые дни после введения евро в Болгарии ясно показывают — переход к новой валюте не обойдётся без потрясений. Контроль со стороны потребителей и их активность станут ключевыми факторами, чтобы евро не превратился в прикрытие для массовых спекуляций.