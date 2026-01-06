Baltijas balss logotype
В протестах в Иране убиты 35 человек и 1200 арестованы

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: В протестах в Иране убиты 35 человек и 1200 арестованы
ФОТО: Youtube

В Иране на фоне обвала курса риала люди с конца декабря выходят на улицы. Протесты стали самыми массовыми с 2022 года, пишет DW.

В Иране за девять дней продолжающихся уличных протестов погибли по меньшей мере 35 человек, а более 1200 демонстрантов были арестованы. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur (dpa) со ссылкой на правозащитную организацию Human Rights Activists in Iran и ее медиасеть HRANA.

По данным HRANA, протесты в Иране, начавшиеся в конце декабря, прошли как минимум в 88 городах, или в 27 из 31 провинций страны. В определенный момент иранские силовики стали применять силу против демонстрантов, особенно на акциях в небольших населенных пунктах, пишут правозащитники.

Такие действия спровоцировали новую волну протестов в крупных городах, в том числе Мешхеде и столице Ирана Тегеране . К демонстрациям присоединились студенты как минимум 17 вузов по всей стране. В ответ, по данным студенческих СМИ, силовики стали проводить рейды на территории кампусов. В целом же начавшиеся в стране протесты стали самыми массовыми для Ирана с 2022 года, когда поводом для возмущения граждан стала смерть 22-летней Махсы Амини после ее задержания "полицией нравов".

Иран пригрозил, что не будет проявлять снисхождения к протестующим

Среди насчитанных 35 погибших в ходе массовых протестов в Иране 29 - протестующие, четверо - дети, а еще два - сотрудники сил безопасности, сообщают правозащитники.

Ранее иранские государственные СМИ писали о как минимум одном таком возможном случае: на демонстрации в городе Кухдешт был убит 21-летний участник военизированного формирования "Басидж", которое подчиняется Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

По данным СМИ, силовики попытались использовать оружие для разгона акции в Кухдеште. В ответ протестующие стали бросаться камнями, что и могло стать причиной смерти члена "Басиджа".

5 января представительство судебной системы Исламской Республики Иран заявило, что к арестованным в ходе протестных акций не будут проявлять снисхождения. При этом в Иране за 2025 год казнили почти две тысячи человек - в два раза больше, чем годом ранее.

The Times: Хаменеи готов бежать в Москву, если протесты не удастся подавить

86-летний аятолла Али Хаменеи планирует покинуть Тегеран, если увидит, что армия и силы безопасности перестанут выполнять приказы и перейдут на сторону протестующих, сообщила ранее британская газета The Times со ссылкой на разведку Великобритании.

Так называемый "План Б", подразумевающий бегство из страны, предназначен для Хаменеи и его ближайшего окружения, включая его сына и предполагаемого наследника Моджтабу, заявил собеседник издания.

Экс-сотрудник израильской разведки Бени Сабти, бежавший из Ирана после исламской революции, считает, что Хаменеи может уехать в Москву, потому что "другого места для него нет". В пример он приводит бегство сирийского лидера Башара Асада в Москву непосредственно перед захватом Дамаска повстанцами.

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они начались на главном городском базаре Тегерана, где владельцы многих магазинов закрыли свои торговые точки в знак протеста против гиперинфляции и резких колебаний цен, отмечает AFP. 29 декабря курс риала - иранской национальной валюты - упал до нового рекордного минимума (один риал был равен приблизительно 0,00002 евро). А в октябре, по данным Всемирного банка, продовольственная инфляция в Иране составила 64,2% - по этому показателю страну в антирейтинге обошел лишь Южный Судан.

DW

#Иран #протесты #инфляция #экономика #политика
