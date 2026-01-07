В 2025 году 3300 человек покинули Францию, чтобы поселиться в Израиле. Йосеф объясняет, что он сделал это, чтобы лучше жить по иудаизму. Другие решают переехать из соображений безопасности.

Число евреев-иностранцев, поселившихся в Израиле в 2025 году, снова выросло. "21 900 новых иммигрантов прибыли в Израиль из 105 стран", - заявило Министерство алии и абсорбции иммигрантов в своем заявлении, опубликованном в конце декабря, и заверило, что "подъем" в Израиле "остается динамичным, движимый целеустремленной молодежью".

Среди всех этих миграционных потоков Россия заняла первое место с 8 300 иммигрантами (снижение на 57 % по сравнению с прошлым годом), опередив Соединенные Штаты с 3 500 выехавшими (рост на 5 %).

На третьем месте оказалась Франция с 3 300 выехавшими по сравнению с 2 228 в прошлом году, что на 45 % больше, по данным министерства.

"В таких странах, как Франция и Великобритания, где растет антисемитизм, и параллельно с постоянными усилиями министерства по поощрению алии, мы наблюдаем рост числа иммигрантов", - сказал министр иммиграции Офир Софер.

Безопасность и качество жизни

Для 21-летнего Йосефа решение совершить Алию пришло само собой. Летом 2023 года он решил приехать в Израиль, чтобы учиться в ехиве - талмудической школе. Затем он нашел работу, завел друзей и был покорен царившей там "атмосферой".

Молодой человек, который утверждает, что является практикующим евреем, утверждает, что в Израиле легче исповедовать свою веру. Он приводит в пример дебаты вокруг ношения религиозных символов в общественном месте, с которыми часто сталкиваются мусульмане во Франции.

"В Израиле быть евреем - это нормально: 70% населения - евреи. Религиозный еврей, который хочет соблюдать шаббат и носить ермолку, может это делать, и никто не возражает", - сказал он в интервью Euronews.

"Во Франции может быть сложно жить и развиваться как еврей", - продолжает он, приводя в пример людей, которым приходится проделывать долгий путь, чтобы найти кошерный магазин или открытую синагогу.

"Но это не вина Франции и не вина французов", - подчеркивает он.

Яэль Латаницки решила сделать свою Алию ради "качества жизни" и чтобы "жить [своим] иудаизмом". "

Толчком послужили трудности с арендой квартиры в Париже, - объясняет эта мать, переехавшая в Израиль вместе с детьми. - Я хотела начать новую жизнь без проблем с жильем".

Хотя статистических данных о причинах эмиграции в Израиль нет, Эммануэль Сион, президент Еврейского агентства для франкоязычных стран, выдвигает одну гипотезу: безопасность.

"Во Франции существует чувство тревоги, которое заставляет людей задумываться о своем будущем", - объяснил он Euronews.

В декабре прошлого года Межведомственная делегация по борьбе с расизмом, антисемитизмом и анти-ЛГБТ-ненавистью(Dilcrah) сообщила, что с января по конец октября 2025 года было зафиксировано 1 163 антисемитских актов. Хотя эта цифра и снизилась по сравнению с предыдущим годом (1 570 случаев), она все же значительно выше, чем в 2022 году, когда за тот же период был зафиксирован 441 акт.

3 300 отъездов из 430 000 французских евреев

Эммануэль Сион считает, что отъезд будет продолжаться.

"По нашим прогнозам, алия продолжит расти. В период с 2023 по 2024 год рост составил 100 %, и я думаю, что он продолжится. Это глобальное явление во Франции", - объясняет он.

Это мнение разделяет и Йосеф, который посетил Францию два месяца назад.

"Я зашел в синагогу. Все разговоры велись об алие", - говорит он, приводя в пример нескольких человек: одни говорили, что купили недвижимость в Израиле, другие - что хотят уехать в течение года.

"В еврейских общинах это действительно постоянная тема. И это правда, что ситуация во Франции стала сложной для еврея. Конечно, там есть безопасность, но в Израиле есть много преимуществ", - говорит он.

С другой стороны, он признает, что ситуация в Израиле "не является экстраординарной, с ракетами, войнами и 7 октября. Но есть настоящее чувство солидарности среди всего населения и ощущение, что мы все проходим через это вместе".

Как и большинство людей, совершающих алию, Яэль Латаницки и Йосеф говорят, что не жалеют о своем выборе. В свою очередь, Эммануэль Сион объясняет, что не получил ничего, кроме положительных отзывов, хотя это "по-прежнему иммиграция", с "новым языком, новой культурой, новым ритмом".

С другой стороны, председатель Еврейского агентства для франкоязычных стран хотел бы проанализировать эти отъезды в глобальном масштабе.

"Во Франции проживает около 430 000 евреев. 3 300 отъезжающих - не такое уж большое число. И даже при 100%-ом увеличении числа уехавших на 3300 человек, которое уже увеличилось на 145% по сравнению с числом уехавших до 7 октября, мы не достигнем и 2% еврейского населения Франции", - объясняет Сион, опровергая утверждение, что Франция избавляется от своих евреев.

Вдвое меньше французов уезжают, чем в 2015 году

Однако число людей, совершающих алию, не достигло рекордного уровня по количеству выезжающих из Франции.В 2015 году, после джихадистских атак в Париже на Charlie Hebdo, Hyper Cacher и Bataclan, около 7 900 человек решили эмигрировать в Израиль. Затем это число стабилизировалось на уровне около 2 500 человек в год, а затем вновь возросло после теракта 7 октября 2023 года.

С момента создания государства Израиль в 1948 году, по официальным данным, более 130 000 человек покинули Францию, чтобы поселиться там. Выезд и получение израильского гражданства облегчаются "Законом о возвращении", который позволяет евреям, имеющим хотя бы одного еврейского дедушку или бабушку, а также их супругам переехать в Израиль и получить гражданство.

Но в то время как число прибывающих в Израиль продолжает расти, страна также переживает большую волну отъезда, согласно данным Центрального статистического бюро (CBS). В 2025 году страну покинули более 79 000 израильтян, пишет Jerusalem Post, поясняя, что в стране "продолжает фиксироваться отрицательный миграционный баланс".