Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Похищение Мадуро: сбылось предсказание перуанских шаманов 0 613

В мире
Дата публикации: 08.01.2026
Euronews
Изображение к статье: Похищение Мадуро: сбылось предсказание перуанских шаманов
ФОТО: пресс-фото

Военная операция США стала неожиданностью для всего мира — кроме перуанских шаманов, которые предсказали её за несколько дней. 29 декабря 2025 года группа шаманов собралась на берегу моря в столице Перу Лиме, чтобы провести традиционный ритуал: предсказать, что́ ждёт мир в наступающем году.

Для этого они прибегли к помощи галлюциногенного коктейля из лиан и кактусов.

И хоть не все относятся к ним серьёзно, в одном шаманы попали в самую точку: они предсказали, что Дональд Трамп сместит Николаса Мадуро.

«Мы просили, чтобы Мадуро ушёл, чтобы президент США Дональд Трамп смог сместить его, и мы увидели, что в следующем году это произойдет», — сказала шаманка Ана Мария Симеон за пять дней до дерзкой военной операции США.

Правда, предсказание оказалось точным лишь отчасти. Шаманы считали, что Мадуро сбежит и спрячется, а не попадёт в плен.

Ещё одно предсказание шаманов касается главы Белого дома уже напрямую: «Соединённые Штаты должны подготовиться, потому что Дональд Трамп серьёзно заболеет».

На этот год перуанские ведуны предсказывают и окончание войны в Украине; но до того они утверждали, что мир наступит ещё в 2023-м.

Читайте нас также:
#Украина #Дональд Трамп #перу
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Последствия удара 5 января.
Изображение к статье: Мерц о том, что он думает о решимости Франции и Англии отправить войска на Украину
Изображение к статье: В Германии резко возросло число банкротств крупных компаний
Изображение к статье: Задержание танкера: как изменятся отношения России и США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео