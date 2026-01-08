Брюссель готовит несколько вариантов ответа Трампу - от увеличения финансирования Гренландии Евросоюзом до компромисса с США по линии НАТО, пишет издание Politico.

Официальные лица и дипломаты Европейского Союза обсуждают возможность воспрепятствовать попыткам администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль Гренландию - автономную территорию Дании, сообщило в четверг, 8 января, издание Politico, которое пообщалось с экспертами ЕС и инсайдерами НАТО. По его данным, Брюссель разрабатывает сразу несколько сценариев.

Увеличение финансирования Брюсселем

В частности, согласно сентябрьскому проекту Еврокомиссии, ЕС планирует более чем вдвое увеличить расходы на Гренландию в рамках долгосрочных бюджетных планов. Идут переговоры о выделении на эти цели 530 млн евро в течение семилетнего периода, начиная с 2028 года. Это финансирование дополнит средства, которые Дания уже направляет Гренландии в рамках соглашения с автономной территорией.

Гренландия также сможет подать заявку на дополнительное финансирование от ЕС в размере 44 млн евро для отдаленных территорий, имеющих связь с европейскими странами. На данном этапе датские средства идут на соцобеспечение, здравоохранение, образование и экологическое развитие. В соответствии с новыми планами, фокус будет расширен, при этом часть вложений направят на добычу минеральных ресурсов.

Торговые меры ЕС против США

В рамках еще одного сценария Евросоюз может ввести ответные меры против торговой дискриминации Соединенными Штатами. В июле 2025 года - после договоренностей Брюсселя с Вашингтоном - механизм был отложен, но может быть активирован, если Трамп пойдет на решительные шаги в отношении Гренландии.

Компромисс по линии НАТО

Кроме того, речь может пойти о достижении компромисса по линии НАТО. По словам двух дипломатов, альянс может запустить программу "Арктический страж" (Arctic Sentry) - по аналогии с "Восточным стражем" (Eastern Sentry) и "Балтийским стражем" (Baltic Sentry). Присутствие Североатлантического альянса у Гренландии будет расширено, а требования Трампа удовлетворены "в максимальной степени" в рамках компромиссной стратегии, пишет Politico.

По словам трех дипломатов НАТО, альянс может рассмотреть возможность увеличения расходов на оборону в Арктике, наращивания числа военных учений в регионе и размещения войск для обеспечения безопасности Гренландии.

Европейские страны также должны изучить возможность развертывания европейского контингента в Гренландии - если об этом попросит Дания - для сдерживания вторжения США.

The Time: Ряд влиятельных республиканцев критикует Трампа

Между тем, как сообщил журнал Time, в рядах республиканцев наметился раскол - после операции США в Венесуэле ряд видных членов Республиканской партии публично критикуют Трампа за угрозы захвата Гренландии.

"Это возмутительно. Гренландия является союзником НАТО. Дания - один из наших лучших друзей... поэтому то, как мы с ними обращаемся, действительно унизительно и не имеет никаких положительных сторон", - заявил телеканалу CNN конгрессмен Дон Бэкон из штата Небраска.

США хотят взять контроль над Гренландией до конца года

Ранее издание Politico со ссылкой на экспертов и источники в Вашингтоне сообщило, что CША намерены до конца 2026 года установить контроль над Гренландией. В частности, администрация Трампа может попытаться организовать "кампанию скрытого влияния", чтобы серьезно изменить политическое равновесие на острове и подкупить местных политиков.

Белый дом уже готовит проект соглашения о свободной ассоциации, который Дональд Трамп предложит подписать властям Гренландии в обход официального Копенгагена. Согласно такому договору, американские вооруженные силы могут получить полную свободу действий на территории острова в обмен на беспошлинную торговлю. Такие соглашения США уже заключили с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау - небольшими государствами в Тихом океане.

Дания: Регион хочет сам определять свое будущее

Власти Дании называют давление на Гренландию недопустимым и подчеркивают, что арктический регион "хочет сам определять свое будущее" без вмешательства других стран.

В недавнем заявлении лидеры семи европейских государств выразили поддержку острову. "Гренландия принадлежит ее народу. Только Дания и Гренландия имеют право решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии", - говорится в совместном заявлении, которое подписали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), а также премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск, Испании Педро Санчес, Великобритании Кир Стармер и Дании Метте Фредериксен.