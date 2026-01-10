Baltijas balss logotype
Озеро Балатон в Венгрии полностью замерзло впервые за 9 лет 0 2253

В мире
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Озеро Балатон в Венгрии полностью замерзло впервые за 9 лет

Впервые с 2017 года озеро Балатон покрылось сплошным слоем льда после нескольких дней сильных морозов, которые продолжались по всей Венгрии.

По данным метеорологической службы Időkép, процесс замерзания был далеко не простым. Хотя температура в последние дни была достаточно низкой для образования льда, частые сильные ветры неоднократно разбивали и перемещали плавучие льдины по поверхности озера.

Эти условия задержали образование прочного, сплошного слоя льда. Однако к утру пятницы ситуация изменилась. Скорость ветра значительно снизилась, а температура у береговой линии в нескольких местах опустилась ниже 10 градусов по Цельсию. Это позволило льду наконец соединиться в сплошной слой по всей поверхности озера, создав зрелище, которого не видели почти десятилетие.

Прогнозы указывают, что дальнейшие морозные ночи могут усилить ледяной покров в ближайшие дни.

Власти отмечают, что озеро Балатон пока не пригодно для катания на коньках или любых зимних видов спорта. Даже там, где лед кажется прочным, скрытые слабые места представляют серьезную опасность.

#погода #спорт #безопасность #лед #Венгрия
Видео