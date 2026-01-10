В Иране протесты назвали новым этапом войны с Израилем и США.

Протесты в Иране являются новым этапом войны Израиля и США против исламской республики с целью ее дестабилизации. Об этом заявил член совета по информационным технологиям при правительстве исламской республики Машалла Шамсольваезин.

«События прошлой ночи — вторая фаза войны Израиля и президента США Дональда Трампа с Ираном», — объяснил он.

По словам Машаллы Шамсольваезины, противники Ирана лишь сменили тактику и пытаются дестабилизировать страну изнутри. Он назвал протесты прямым продолжением военных действий в июне 2025 года, возложив ответственность на них на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о заинтересованности Соединенных Штатов в беспорядках в исламской республике. По его мнению, «кучка неопытных и недальновидных людей» лишь действует в угоду президенту Трампу.