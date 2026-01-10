Baltijas balss logotype
Протесты в Иране назвали второй фазой войны с Израилем 1 169

В мире
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Протесты в Иране назвали второй фазой войны с Израилем
ФОТО: Youtube

В Иране протесты назвали новым этапом войны с Израилем и США.

Протесты в Иране являются новым этапом войны Израиля и США против исламской республики с целью ее дестабилизации. Об этом заявил член совета по информационным технологиям при правительстве исламской республики Машалла Шамсольваезин.

«События прошлой ночи — вторая фаза войны Израиля и президента США Дональда Трампа с Ираном», — объяснил он.

По словам Машаллы Шамсольваезины, противники Ирана лишь сменили тактику и пытаются дестабилизировать страну изнутри. Он назвал протесты прямым продолжением военных действий в июне 2025 года, возложив ответственность на них на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о заинтересованности Соединенных Штатов в беспорядках в исламской республике. По его мнению, «кучка неопытных и недальновидных людей» лишь действует в угоду президенту Трампу.

#Иран #США #Израиль #война #протесты #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    10-го января

    Кто ж организовал выступления в Израиле? Наверное ,Иран..😀 Огромные демонстрации ортодоксов,которых Нетаньяху хочет отправить воевать и присоединившиеся к ним тысячи израильтян ,которые выступают против коррупционного правительства фюрера Нетаньяху. Цахал уже убил одного человека и многих ранил... Власть же везде одинакова и тебя будут гнобить,еврей ты или не еврей... Но об этом предпочитают не писать... Поэтому Нетаньяху,который находится под уголовными статьями ,и пытается начать войну новую и не заканчивает геноцид в Газе,этот маньяк и друг второго мантяка-Трампа😈👽🔯

    0
    0

