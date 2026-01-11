Baltijas balss logotype
Сами туда вкладывайте: у ExxonMobil уже дважды конфисковали активы в Венесуэле

В мире
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сами туда вкладывайте: у ExxonMobil уже дважды конфисковали активы в Венесуэле

Руководители ведущих американских нефтяных компаний выразили осторожность относительно призыва президента США Дональда Трампа инвестировать не менее $100 млрд в восстановление Венесуэлы. Глава ExxonMobil заявил, что сейчас страна непригодна для инвестирования.

"Если мы рассмотрим правовые и коммерческие конструкции, существующие сегодня в Венесуэле, то сегодня она является непригодной для инвестирования", – сказал Даррен Вудс на встрече с Трампом в Белом доме, где обсуждалось будущее нефтегазовой промышленности Венесуэлы.

Необходимо внести значительные изменения в эти коммерческие рамки, правовую систему, обеспечить долгосрочную защиту инвестиций и изменить законодательство страны об углеводородах, подчеркнул глава ExxonMobil.

Вудс добавил, что активы компании в Венесуэле дважды конфисковывали с момента первого прихода Exxon в страну еще в 1940-х годах.

В то же время Вудс заявил, что Exxon готова "отправить команду на места", если будет приглашение от правительства Венесуэлы и соответствующие гарантии безопасности.

Трамп накануне собрал руководителей почти 20 нефтегазовых компаний и выразил уверенность, что им удастся достичь договоренностей для восстановления нефтедобычи в Венесуэле, пишет Bloomberg.

#инвестиции #Дональд Трамп #энергетика #Венесуэла #белый дом #политика
Видео