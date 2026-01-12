Baltijas balss logotype
Более 540 человек погибли в ходе протестов в Иране, сообщают активисты 1 146

В мире
Дата публикации: 12.01.2026
Euronews
Изображение к статье: Более 540 человек погибли в ходе протестов в Иране, сообщают активисты

По словам Трампа, иранское руководство обратилось к Вашингтону с просьбой о переговорах. Тем временем число погибших в ходе протестов в Иране растет.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран обратился к нему с просьбой о переговорах после угрозы Вашингтона нанести удар по Исламской Республике в связи с подавлением протестов. Активисты объявили, что число погибших возросло по меньшей мере до 544 человек (48 сотрудников служб безопасности и 496 демонстрантов).

Согласно докладу базирующейся в США организации Human Rights Activists, за две недели протестов было задержано более 10 600 человек.

Выступая перед журналистами в воскресенье вечером на борту самолета Air Force One, Трамп сказал: "Я думаю, они устали от того, что их бьют Соединенные Штаты". "Иран хочет вести переговоры".

Он добавил: "Встреча назначена, но, возможно, нам придется действовать из-за того, что происходит до встречи. Но встреча назначена. Иран позвонил; они хотят вести переговоры".

Комментарии Трампа последовали за его неоднократными угрозами военного вмешательства, если иранские власти продолжат смертоносные репрессии против демонстрантов.

Иран пока не подтвердил предложение о встрече, однако на прошлой неделе Тегеран поклялся принять ответные меры, если Вашингтон вмешается в ситуацию.

Исламская Республика предупредила, что американские военные и Израиль станут "законными целями", если Америка применит силу для защиты демонстрантов.

Отвечая в воскресенье на вопрос об угрозах Ирана, Трамп сказал: "Если они это сделают, мы нанесем по ним такой удар, какого они еще никогда не получали".

"Военные изучают этот вопрос, и мы рассматриваем несколько очень сильных вариантов", - сказал президент США.

Однако аналитики считают, что массивное развертывание американских войск в Карибском бассейне является фактором, который Пентагон и специалисты по национальной безопасности Трампа должны учитывать, если Вашингтон решит вмешаться в ситуацию в Иране.

По словам Трампа, его администрация ведет переговоры о встрече с Тегераном, но он предупредил, что, возможно, ему придется действовать первым, поскольку сообщения о числе погибших в Иране множатся, а правительство продолжает арестовывать протестующих.

Демонстрации в Иране начались 28 декабря в связи с обвалом курса национальной валюты, который торгуется по цене более 1,4 миллиона за 1 доллар. Экономика страны страны страдает от международных санкций, введенных в связи с ядерной программой Тегерана. Вскоре демонстрации приобрели политический характер: манифестанты стали выступать за отстранение от власти исламских фундаменталистов.

Читайте нас также:
#Иран #Дональд Трамп #протесты #переговоры #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    12-го января

    109 чиновников было убито протестующими в Иране. Уже в среду утром первая партия организаторов,связанных с Моссадом будет повешена.

