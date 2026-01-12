Диас-Канель заявил, что Куба является независимым государством и никто не имеет права навязывать ей решения.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прокомментировал призывы президента США Дональда Трампа заключить соглашение с Вашингтоном. Свою позицию он опубликовал по этому вопросу в соцсети Х.

По словам Диас-Канеля, внешнее давление неприемлемо для его страны. Он подчеркнул, что Куба является свободным и суверенным государством и никто не имеет права навязывать ей решения.

"Куба - независимая и суверенная страна. Никто не будет диктовать нам, что делать", - написал Диас-Канель.

Более того, он отметил, что США не имеют морального права поучать Гавану.

"Те, кто превращает все в бизнес, даже человеческие жизни, не имеют морального права указывать Кубе на что-либо, абсолютно ни на что. Те, кто сегодня истерично нападают на нашу страну, делают это, потому что болеют от ярости из-за суверенного решения этого народа выбрать свою политическую модель", - говорится в сообщении президента Кубы.

Куба и США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла в течение последних десятилетий поставляла нефть и платила деньги Кубе, получая в обмен услуги кубинских "служб безопасности". В частности, речь идет об офицерах личной охраны Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса. Глава Белого дома подчеркнул, что теперь это в прошлом, поскольку большинство этих кубинцев погибли во время атаки США по столице Венесуэлы. Трамп добавил, что "больше не будет ни нефти, ни денег Кубе".