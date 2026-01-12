Baltijas balss logotype
США пригрозили выходящим из Венесуэлы танкерам 1 360

В мире
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: США пригрозили выходящим из Венесуэлы танкерам
ФОТО: Unsplash

Левитт: США будут захватывать выходящие из Венесуэлы без их разрешения танкеры.

США продолжат захватывать все танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения американских властей. С таким предупреждением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Как утверждает Левитт, американский президент Дональд Трамп «очень ясно дал понять, что лишь нефтяные танкеры, получившие одобрение Штатов, будут покидать Венесуэлу».

«Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли [от США]», — указала она.

Ранее стало известно о захвате американскими военными танкера Marinera, который шел под флагом РФ.

#США #нефть #санкции #Дональд Трамп #Венесуэла #белый дом #танкеры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    12-го января

    Боня всегда хотел стать пиратом и вот мечта сбылась. Что сейчас за президенты пошли:воры ,бандиты массовые убийцы,,за слова не отвечают ,при этом называют себя иудеями.Правда,не все,у некоторых в роду,,Иваны да Марьи,,,а повадки те же,иудейские...😈👽

    1
    4

