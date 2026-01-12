Левитт: США будут захватывать выходящие из Венесуэлы без их разрешения танкеры.

США продолжат захватывать все танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения американских властей. С таким предупреждением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Как утверждает Левитт, американский президент Дональд Трамп «очень ясно дал понять, что лишь нефтяные танкеры, получившие одобрение Штатов, будут покидать Венесуэлу».

«Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли [от США]», — указала она.

Ранее стало известно о захвате американскими военными танкера Marinera, который шел под флагом РФ.