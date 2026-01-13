Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Командир полка дронов ВСУ: речь идет о крахе всей мировой архитектуры безопасности 2 1002

В мире
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Воины Украины в замешательстве.

Воины Украины в замешательстве.

Государство-агрессор нарастило число ударов дронами в 5 раз.

Любое признание российской оккупации территорий Украины разрушит мировую архитектуру безопасности.

Такое мнение высказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Военный отметил, что такая ситуация сломает действующие международные договоренности и откроет путь к силовому захвату территорий другими государствами.

Федоренко подчеркнул, что в таком случае война перестанет быть исключением и станет инструментом пересмотра границ.

"Речь идет не только об Украине - речь идет о крахе всей мировой архитектуры безопасности", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Кремль требует отдать ему весь Донбасс для прекращения войны. Это требование Украина категорически отвергает. Тем более, что военным путем РФ оккупировать Донбасс не может.

Недавно Федоренко отмечал, что в целом россияне могут иметь активный наступательный потенциал до 2027 года, поэтому настоящих переговоров о завершении войны до 2027 года не следует ожидать.

Между тем, Российская армия в 2025 году в рамках массированных обстрелов Украины запустила в 5 раз больше дронов, чем в 2024-м. Об этом сообщает проект UA War Infographics в Telegram.

Как свидетельствует инфографика, в прошлом году Россия для своих ударов по Украине использовала почти 55 тысяч дронов типа "Шахед" и их имитаторов. При этом 85,8% из них были обезврежены.

Больше всего дронов - 6,6 тысячи - враг применил в июле. Из них 5,6 тысячи украинская противовоздушная оборона обезвредила.

Читайте нас также:
#Украина #границы #безопасность #дроны #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • VU
    Vards Uzvards
    13-го января

    "Крах всей мировой архитектуры безопасности" - в таком случае он давно произошёл. 1975–1976 — Марокко захватывает Западную Сахару (бывшая испанская колония). Марокко 980–1982 — Израиль аннексирует Восточный Иерусалим (1967, но формальная аннексия в 1980) и Голанские высоты (захвачены в 1967, аннексированы в 1981). Оба акта признаны незаконными ООН, но США в 2019 признали Голаны израильскими, а Иерусалим — столицей Израиля.

    22
    2
  • 010725
    010725
    Vards Uzvards
    13-го января

    По примерам нарушений суверенитета не зачёт. Отсчет событий мировой истории начинается с нулевого года по украинскому времени. Он же 1991-й по всемирному. Герой Траянской войны с Украины не в курсе. И да, Федоренко - Ахиллес, это нам всем наказание по грехам нашим.

    7
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новый министр обороны рассказал, сколько в Украине дезертиров и уклоняющихся
Изображение к статье: Профицит торгового баланса Китая составил рекордные 1,2 трлн долларов, превысив прогнозы
Изображение к статье: Посланники Трампа собираются ехать к Путину - Bloomberg
Изображение к статье: Дания усилит военное присутствие в Гренландии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео