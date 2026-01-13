Любое признание российской оккупации территорий Украины разрушит мировую архитектуру безопасности.

Такое мнение высказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Военный отметил, что такая ситуация сломает действующие международные договоренности и откроет путь к силовому захвату территорий другими государствами.

Федоренко подчеркнул, что в таком случае война перестанет быть исключением и станет инструментом пересмотра границ.

"Речь идет не только об Украине - речь идет о крахе всей мировой архитектуры безопасности", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Кремль требует отдать ему весь Донбасс для прекращения войны. Это требование Украина категорически отвергает. Тем более, что военным путем РФ оккупировать Донбасс не может.

Недавно Федоренко отмечал, что в целом россияне могут иметь активный наступательный потенциал до 2027 года, поэтому настоящих переговоров о завершении войны до 2027 года не следует ожидать.

Между тем, Российская армия в 2025 году в рамках массированных обстрелов Украины запустила в 5 раз больше дронов, чем в 2024-м. Об этом сообщает проект UA War Infographics в Telegram.

Как свидетельствует инфографика, в прошлом году Россия для своих ударов по Украине использовала почти 55 тысяч дронов типа "Шахед" и их имитаторов. При этом 85,8% из них были обезврежены.

Больше всего дронов - 6,6 тысячи - враг применил в июле. Из них 5,6 тысячи украинская противовоздушная оборона обезвредила.