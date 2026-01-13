Старший сын свергнутого в результате Исламской революции 1979 года шаха Ирана, живущий в США Реза Пехлеви в понедельник призвал Соединённые Штаты к срочным действиям на фоне массовых протестов в Иране, дав понять, что раннее вмешательство США может сократить число жертв и ускорить падение нынешнего режима, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"Лучший способ обеспечить, чтобы в Иране погибло меньше людей, — это быстрее вмешаться, чтобы этот режим, наконец, рухнул", — заявил Пехлеви в интервью американскому телеканалу CBS News, добавив, что президенту США Дональду Трампу "нужно довольно быстро принять решение".

Пехлеви отметил, что находится в контакте с американской администрацией, но не стал вдаваться в подробности.

Ранее Трамп уже выражал поддержку участникам протестов в Иране, подчеркнув, что армия США рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану, а также другие варианты.

Пехлеви обвинил руководство Ирана в попытке ввести в заблуждение международное сообщество, демонстрируя готовность к переговорам о прекращении беспорядков. Он подчеркнул, что "правила игры изменятся, если этот режим поймёт, что больше не может рассчитывать на безнаказанную репрессивную кампанию без реакции со стороны мира".

Отвечая на вопрос, призывает ли он Трампа добиваться смены режима, Пехлеви заявил: "Президент высказывается ясно, говоря, что он поддерживает народ Ирана".

"Солидарность с народом Ирана в конечном итоге означает поддержку его требований, а его требование — чтобы этот режим ушёл", — добавил Пехлеви.

Пехлеви, которого свергнутый шах Ирана назначил кронпринцем, живёт в эмиграции в США уже несколько десятилетий. Его отец, Мохаммад Реза Пехлеви, умер в 1980 году в изгнании в Каире.