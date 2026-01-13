Президент США опубликовал обращение к протестующим в Иране в соцсети Truth Social. Он призвал их запомнить "имена убийц и насильников" и заявил, "что помощь уже в пути".

Президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране к захвату госучреждений в стране. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

"Иранские патриоты, продолжайте протестовать - захватывайте свои госучреждения!!! Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят большую цену. Я отменил все встречи с представителями официальных иранских властей до тех пор, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся. Помощь уже в пути", - заявил глава Белого дома.

Свое сообщение Дональд Трамп заключил аббревиатурой MIGA, которая расшифровывается как Make Iran great again (Сделать Иран снова великим).

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

Ранее Соединенные Штаты призвали своих граждан немедленно покинуть Иран на фоне массовых протестов в стране. Американских граждан на территории Ирана ожидают дальнейшие перебои в работе интернета, поэтому им следует заранее продумать альтернативные способы связи, говорилось в уведомлении на сайте виртуального посольства США в Тегеране, опубликованного во вторник, 13 января. Американцам также рекомендовалось рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше через Армению или Турцию.

Ранее президент США Трамп заявил, что США рассматривают несколько "очень жестких" вариантов действий в отношении Тегерана из-за подавления антиправительственных протестов в стране. По информации газеты The New York Times, военные представили Трампу несколько сценариев нанесения ударов по Ирану. Как сообщали источники издания, по состоянию на 10 января 2025 года глава Белого дома еще не принял окончательного решения.

Протесты в Иране охватили более 60 городов

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря 2025 года. Изначально жители страны протестовали против финансового кризиса на фоне девальвации местной валюты, но вскоре экономические требования участников демонстрации сменились на политические.

Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а также в городах Малекшахи, Керманшах, Лордеган на западе и юго-западе Ирана. Власти начали подавлять выступления, однако достоверных данных о происходящем нет - уже несколько суток в стране не работает интернет.

По данным правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), которая базируется в Норвегии, по состоянию на вечер понедельника, 12 января, в ходе протестов погибли не менее 648 человек. Однако, по некоторым оценкам, число убитых может измеряться в тысячах.