Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дания усилит военное присутствие в Гренландии 3 162

В мире
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дания усилит военное присутствие в Гренландии
ФОТО: пресс-фото

Дания усилит военное присутствие на своей автономной территории Гренландии, сообщил в среду министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Мы продолжим усиливать наше военное присутствие в Гренландии, но также будем в рамках НАТО ещё больше сосредотачиваться на проведении большего числа учений и на увеличении присутствия НАТО в Арктике», — заявил министр.

Дания «продолжает диалог со своими союзниками о новых и усиленных действиях в 2026 году», добавил он.

Президент США Дональд Трамп и представители Белого дома неоднократно заявляли, что Гренландия должна войти в состав США, не исключая возможности применения военной силы для достижения этой цели.

США также упрекают Данию в том, что она недостаточно уделяла внимание обороне Гренландии.

Сегодня в Белом доме ожидаются переговоры представителей США и Дании по вопросу Гренландии.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Дональд Трамп #Дания #Гренландия #переговоры #белый дом #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    14-го января

    Долину губернатором Гренландии!!! Хрен отдаст кому...😀

    1
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го января

    Да ладно! Дания будет воевать с НАТО?! Очень хочется увидеть этот цирк на собачьих упряжках.

    6
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    Алексей Зиновьев
    14-го января

    Да,нет,Дания будет "воевать"с Дельтой США,а остальные страны НАТО будут тихонько пердеть в сторонке.

    5
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стало известно о подготовке Британией спецназа для захвата российских танкеров
Изображение к статье: Во Франции задержаны 50 фермеров после проникновения в здание министерства
Изображение к статье: Путин хочет мира, Зеленский препятствует сделке - Трамп
Изображение к статье: Иран закрыл небо на фоне сообщений о возможной атаке США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео