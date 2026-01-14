Дания усилит военное присутствие на своей автономной территории Гренландии, сообщил в среду министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Мы продолжим усиливать наше военное присутствие в Гренландии, но также будем в рамках НАТО ещё больше сосредотачиваться на проведении большего числа учений и на увеличении присутствия НАТО в Арктике», — заявил министр.

Дания «продолжает диалог со своими союзниками о новых и усиленных действиях в 2026 году», добавил он.

Президент США Дональд Трамп и представители Белого дома неоднократно заявляли, что Гренландия должна войти в состав США, не исключая возможности применения военной силы для достижения этой цели.

США также упрекают Данию в том, что она недостаточно уделяла внимание обороне Гренландии.

Сегодня в Белом доме ожидаются переговоры представителей США и Дании по вопросу Гренландии.