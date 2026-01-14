Baltijas balss logotype
Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера 0 351

В мире
Дата публикации: 14.01.2026
BNS
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера

Немецкая компания Feps, специализирующаяся на решениях в области обороны, логистики и инфраструктуры, намерена построить в Литве квартал German Village примерно на 4 тысячи единиц жилья, предназначенный для дислоцируемых в стране военнослужащих Бундесвера.

Как сообщил агентству BNS управляющий партнер Feps Lietuva Рашид Айши, решение о точном месте реализации проекта еще не принято — основное внимание компания уделяет местности между Вильнюсом и Руднинкай, а также территориям вокруг Руклы в Йонавском районе.

«Проект находится на стадии планирования. Ведётся коммуникация с несколькими самоуправлениями по вопросу приобретения земельных участков», — сказал BNS Айши.

В Рукле уже действует полигон в Гайжюнай, а на территории полигона в Руднинкай строится военный городок для немецкой бригады.

«Проект планируется как самостоятельный комплекс поселкового типа со всей необходимой инфраструктурой и зелёными зонами, удобно расположенный по отношению как к Руднинкай, так и к Вильнюсу. (...) Жилые пространства проектируются и строятся в первую очередь для немецких военнослужащих, однако также и для всех других заинтересованных лиц», — пояснил BNS представитель Feps Lietuva.

Айши указал, что стоимость проекта может составить «около нескольких сотен миллионов евро». На вопрос о том, кто является заказчиком проекта, он ответил, что это частная инициатива.

Управляющий партнер Feps Lietuva отметил, что на территории будут строиться квартиры, сблокированные коттеджи, отдельные жилые дома и резиденции для офицеров. Все объекты проектируются в соответствии со стандартами жилья правительства Германии.

«Жилые помещения проектируются согласно германским директивам, применяемым в отношении дислоцированных за границей военных и членов их семей. В зависимости от личной ситуации — холост, женат без детей, женат с детьми, офицерское звание и так далее — каждому военному полагается определённый стандарт и условия проживания», — прокомментировал BNS Айши.

По его словам, проект планируется развивать поэтапно, строительство первых многоквартирных домов может начаться во второй половине этого года.

Читайте нас также:
#жилье #Литва #недвижимость #строительство #развитие #инфраструктура #оборона #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
