Датские военные должны открыть огонь в случае атаки войск США на Гренландию. Об этом заявил представитель Министерства обороны Дании Тобиас Роед Йенсен, передает The Intercept.

«Датские войсковые соединения обязаны защищать территорию Дании, в том числе принимая немедленные оборонительные меры при необходимости, если она подвергается вооруженному нападению», — подчеркнул представитель Минобороны.

По словам Йенсена, королевский указ от 1952 года позволяет военным защищать страну в случае нападения, не ожидая указаний от политического и военного руководства.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что военное присутствие в Гренландии будет увеличено.