Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
ФОТО: Global Look Press

Датские военные должны открыть огонь в случае атаки войск США на Гренландию. Об этом заявил представитель Министерства обороны Дании Тобиас Роед Йенсен, передает The Intercept.

«Датские войсковые соединения обязаны защищать территорию Дании, в том числе принимая немедленные оборонительные меры при необходимости, если она подвергается вооруженному нападению», — подчеркнул представитель Минобороны.

По словам Йенсена, королевский указ от 1952 года позволяет военным защищать страну в случае нападения, не ожидая указаний от политического и военного руководства.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что военное присутствие в Гренландии будет увеличено.

#США #Дания #Гренландия #оборона #политика
Оставить комментарий

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    15-го января

    США-это чирий на планете Земля

    4
    0

Видео